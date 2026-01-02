作為家中的長女，我從小就深深感受到父親那份深沉而溫暖的愛。他話不多，卻總用行動默默付出；無論我面對什麼困難，他都始終在我身旁支持我。父親的愛，如巍峨的大山般堅實，是我成長路上最可靠的依靠。

時光回到一九六〇年代的台灣南部鄉村，重男輕女的觀念仍深植人心，當時社會普遍認為，女孩無需接受太多教育，只要將來能嫁個「好尪（台語，意指好丈夫）」就足夠了。然而，父親從不隨波逐流，也從未因我是女兒而低估我的能力，他常說：「只要妳願意讀，爸爸就支持妳讀到博士。」這句承諾，成了我一生奮鬥的力量，也在我心中種下「男女平等」的種子，讓我明白：女孩同樣擁有無限可能。

父親生於日治時期，求學成績優異，卻因祖父被徵召赴南洋後杳無音訊，不得不中斷學業。年紀尚小的他便到輪胎店當學徒，憑著勤奮與毅力白手起家，開了自己的店，並獨自扛起家庭重擔。他從不怨天尤人，臉上總掛著樂觀的微笑，常以一句台語自勉：「愛打拚，才會出頭天（意指努力奮鬥才能成功）。」也同時鼓舞著家人。這句話不只是他的生命寫照，也成了我面對挑戰時的座右銘。

因年少時被迫中斷學業，父親更懂得教育的可貴，也格外珍惜子女的讀書機會。我成長的每個階段，他都默默守護，耳邊時常迴響著他的叮嚀：「要認真讀書，將來才會有出息。」父親對子女的期待，從不因性別而有所差別。每當我拿到獎狀，他總笑得合不攏嘴，把獎狀貼滿牆，逢人便自豪地說：「這是我女兒得的獎。」父親的肯定，成了我前行的最大動力。

在我初中與高中期間，父親雖忙於生意，仍每天中午親自把便當送到學校，並關心我的課業。每逢考試，他總會輕聲說一句日語的「加油」為我打氣。這份關懷與期待，時刻鞭策我勇往直前，努力不懈。

高一那年暑假父親教我騎腳踏車的情景，至今仍歷歷在目。

那時的腳踏車對瘦小的我而言又高又重，中間的橫桿更難以跨上，父親牢牢扶著車座，快步跟在我身後，一圈又一圈地陪著我練習，口中不斷鼓勵：「不用怕，慢慢來。」我一次次摔倒，甚至一度想放棄，但父親總是耐心地將我拉起，從不急著放手。直到有一天，他悄悄鬆開了手，而我竟穩穩地向前騎去，回頭一望，父親站在原地氣喘吁吁，臉上卻洋溢著欣慰與驕傲。

上了大學後，父親仍十分關心我的學習，尤其擔心我的英語進度，因此特地為我買了一台當時價格不菲的Sony 便攜式卡帶錄音機，並叮囑我：「上課若有聽不懂的地方，就錄下來，回去再多聽幾次。」在錄音設備尚未普及的年代，這台機器不僅珍貴，更承載著父親對我前途的殷切期望。

每逢開學前，父親總會提前將學費與生活費匯入我的帳戶，並耐心教我記帳和理財。他用行動給予我最堅定的信任，也讓我學會獨立與自律。

後來，當我談戀愛、準備成家時，父親依然細心叮嚀：「要做個好太太，與丈夫互相扶持；也要做個好媳婦，懂得尊重公婆。」這些話成了我人生的重要教誨，至今仍銘刻在心。

隨著北上求學、步入婚姻，再到遠渡重洋旅居美國，我與父母相處的時光愈發稀少，然而，父親的言傳身教早已深刻地塑造了我的人格與價值觀。

父親的身影雖已遠去，但他的教誨與愛依然在心底迴盪。每當我面臨困難或挫折時，總會想起他那句充滿力量的「愛打拚，才會出頭天」，以及溫暖的「加油」。

如今，我已過耳順之年，更能深切體會父親當年的重擔與辛勞，以及那份超越言語的深沉父愛。謹以此文，獻上我最深的敬意與無盡的思念，感謝父親一生無私的奉獻與厚重的養育之恩。