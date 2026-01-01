我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

成功嶺的游泳池

姚遙崤
蔣介石巡視成功嶺，前排左三為作者。
蔣介石巡視成功嶺，前排左三為作者。

六、七○年代台灣的大專學生畢業後，都要服預備軍官役，於是在畢業前一年的暑期，就集體到台中的成功嶺軍區接受十二周的入伍訓練，軍階都是最低的二等兵。

報到後第一件事是分發連隊，我被分到第一團第一營第三連三排三班。然後就是理髮，無論任何髮型都一律剃成小平頭，每人按身材領了綠色的軍衣褲、內衣褲、襪子及鞋子，外加軍帽、皮帶、臉盆和漱口杯。於是大家都從「死老百姓」變成雄赳赳的軍士了。

訓練的甘苦不在話下，然而中間卻發生了一件意想不到的事，值得提一提。

有一天我們的連隊停止了例行的訓練，被召集到新建尚未開放的奧林匹克標準大游泳池旁，換上泳褲整齊排好隊。大家正摸不著頭腦要幹什麼時，連長宣布總統蔣公今天來視察，我們被選中接受檢閱。人人當下在驚愕之中全都打起精神等待。

不久後果然見到穿著中山裝的蔣介石總統，戴著禮帽，拎著拐杖，緩步地走來。我正好立正站在前排，他從我面前一步之遙走過，我大聲叫道總統好，他也微笑回道大家好，然後慢步離開。

無論如今台灣民眾對老蔣總統的評價如何，在當時他的確是十分被人崇敬的最高首長。再說那時候的大人物都極少在公眾面前露面，能有機會在咫尺之遠和老蔣面對面，的確是非常難得的殊榮，我許多朋友都相當羨慕我呢。

這是第一次，也是最後一次，我同大人物如此近距離接觸，算得上是一個難得的經歷吧。

