荷包島上喜得及時雨(下)

我把用蠟紙刻印出的一本自編教材遞給陳書記，請他過目斧正。他接過以後說：「你們的海上辦學是破天荒的創舉，至今還有什麼困難？提出來大家研究解決之。」

陳書記平易近人的作風和對事業忠誠的態度，讓我十分感動。我答：「這件事物，許多幹部和群眾還不知道，知道的也在旁觀者多，有的還嫌孩子們成堆學習時妨礙他們的工作，不像勤儉大隊的隊長蔡池有那樣帶頭學文化。」

陳書記答：「這好辦，我回去向幹部強調一下，讓大家重視這件工作，什麼先進大隊、先進個人，都把學文化作為評比條件之一。還有什麼問題嗎？」我答：「海上流動教學的專職老師現在就在勝利漁業大隊的船上，待我通知他帶領他的學生來指揮部上課。」「好。」陳書記答。

接著，專職的阮永馥老師帶著十多個漁民孩子進了指揮部，在房子三分之一的地方蹲下，老師在牆上掛起小黑板，就教大家認讀「荷包島漁業生產指揮部」這幾個字，然後教大家書寫。只見孩子們趴在地上書寫，他們在船上也趴在船板上寫字，條件所限，只能如此。陳書記看了此情此景，感慨地說：「新一代有文化的漁民終於產生了。」我們稱這種教學方式為大課堂教學。

從此，海上教學寫到漁區各級領導的議事日程上，也受到七個中小船隊漁民的歡迎，不少家長自掏腰包購買鉛筆和作業簿給兒女學文化。

當漁船集體靠在碼頭時，我們的專職老師吹起哨子，把廣海漁區漁船上的孩子集中到一艘大點的船上上課，孩子們聽到哨子聲，就紛紛划著大木盆到大船上報到。

一次，台山教育局 派了黃文鞅和另一姓陳的兩名幹部，辦了出海證，和我一起隨船出海，考察海上教學的實況。當他們看到孩子們紛紛划著大木盆去上課的場面，感動地說：「這個場面，能上銀幕多好呀，可惜我們連手影機也沒帶來。」

海上教學的方式，也就是這樣的個別教學結合小課堂教學和大課堂教學，像一枝新苗一樣，遇到了及時雨，茁壯地成長起來了。

一年以後，不少漁民把已經十一、二歲的孩子送上岸，到漁民子弟學校宿食讀書，我把這些大齡孩子另編一個班，叫速成班，識字教學的程度跨到三年級左右，讓他們可以提前畢業。

這麼一來，學校教室不夠了，我和幾名年輕老師用校內的桉樹和稻草搭建一座簡陋教室，向海永無波山頂的防空哨哨所借了一座空置房子為教室。那時，全校師生共一千四百多，還沒計算入海上流動的學生。

這一切，歸功於荷包島上遇上陳文書記以後的結果，我把荷包島這一遇見當成是「荷包島上喜得及時雨」記入我的回憶錄裡，讓它永不被忘記。（下）