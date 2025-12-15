看到日前報載「台灣和平國小畢旅五千元遊日本 」的消息，除了感嘆時代不同，孩子的享受也與時俱進外，不禁想起我們小學的郊遊，頂多不過是到附近公園走走，雖然路程不遠，但那可是一等一的大事，足足讓我們興奮好幾天，帶什麼午餐和零食、穿什麼衣服，都費思量。

最記得四年級曾遠赴大度山郊遊，我們好奇為什麼土是紅色？老師解釋：因為土壤中的鐵和鋁在高溫多雨的副熱帶氣候下，風化成為氧化鐵和氧化鋁，讓土壤呈現質地細且黏的紅色。登高望遠，老師說盡頭就是海，生平第一次覺得海「近」在眼前。

為了訓練學生的耐力，初中我們曾從屏東女中出發，騎腳踏車到高雄澄清湖（當時叫大貝湖），除了回來得寫遊記之外，想請病假還得附醫師證明。為了整裝待發，事前除了腳踏車送檢，還給車胎打足了氣。

大概騎了一小時又一刻鐘，抵達目的地已經精疲力盡，稍事休息，待大家都到齊，帶隊老師集體購票進入。想到歸途還得騎一個多小時，我們只像蜻蜓點水，走馬看花，匆匆記下地名：九曲橋、柳岸觀蓮、富國島、中興塔、三亭攬勝及得月樓等景觀，便沿環湖公路踏上歸途。

高中去的地方就遠了，全校秋遊，遠征屏東最南端的墾丁鵝鑾鼻。軍訓教官聯繫了幾輛軍用大卡車，浩浩蕩蕩載著嘰嘰喳喳的女學生，逕赴屏東恆春中央山脈盡處的觀光 景點。雖然當時高速公路尚未開發，一路顛簸並未影響我們興奮的心情，車抵目的地，大家爭著找有相機的同學幫忙在燈塔前拍照。

雖然隨著科技的突飛猛進，海上的船隻早已不需燈塔領航，聽說至今仍正常運作， 每十秒閃一次、每分鐘旋轉兩圈的強大白色閃燈，為台灣地區光力最強的燈塔。

站在崎嶇嶙峋的礁岩和沙灘上，遙望隨著地平線舒卷展開的大海，想像地圖上隔著巴士海峽與菲律賓相望，突然感到「天涯若比鄰」的真實。那時墾丁國家公園尚未創立，我們只能在沙灘上戲水、漫步，撿拾貝殼或亮石。因為歸途遙遠，下午兩時過就集合打道回府。

不料啟程不久，有輛大卡車拋錨，司機們決定全部停下來，合力修復，還好公路沿海岸迤邐而行，我們可以繼續在海灘消磨時光。起初意猶未盡的我們還很興奮，只是等著等著，還不見起色，天色漸暗，海風吹得寒氣逼人，帶的零食也吃光了。

不僅我們開始擔心，說好傍晚可以返家，華燈初上家長仍不見倦鳥歸巢，紛紛趕到學校查詢，很多家長像家父有兩個孩子（姊姊和我）出遊，如有不測，怎能承受得起？好在車子終於修好，近十時，彷彿驚弓之鳥的遊子終於回到心急如焚的家長身邊。

曾看過一句話：「船停在港口最安全，但那不是造船的目的；人待在家裡最舒服，但那不是人生的目的。」愈老愈宅家的我，回想起來，很感恩求學階段有這些難忘的郊遊經歷。