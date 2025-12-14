我的頻道

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

親愛的郭大姨(下)

阿美
作者阿美（左起）與郭大姨、郭台銘合影。
作者阿美（左起）與郭大姨、郭台銘合影。

一九七四年，我來到了美國，郭家和母親都住在永和，相距不遠，常從母親的口中聽到郭大姨及她的兒女台平和台銘的消息，得知台平、台銘結婚，台銘生意發達，我們也都分享他們的快樂。每當有家庭聚會的日子，大姨也都把我母親帶上，共享家庭的快樂和溫暖，也緩解了母親一個人在台灣的寂寞。

我回台灣時，都去看大姨，告訴她我們在美國的近況，深深感覺到大姨非常念舊情，對我十分疼愛，也珍惜我和台平、台銘之間像兄弟姊妹的感情。

我去看大姨的時候，一般情形是吃完晚飯，台銘就陪著大姨打一兩圈麻將，大姨一「胡」就笑得好高興，說自己寶刀未老，可以贏我們這些年輕人。台銘很少胡，又常放衝，大姨能夠年享百歲，要居功台銘。

我母親二○一五年在美國去世，因為路途遙遠，我寫了一封信給台平，告訴她我母親去世的消息，台平為了避免大姨傷心，決定不要告訴她。後來我每次去看大姨，她都問起我母親，我只能說媽媽現在耳朵不好，聽不太見，所以沒有辦法打電話給她，大姨總是叮嚀我要好好孝順母親，照顧她的身體。謝謝大姨一直把我母親掛在心上。

大姨的一生，是勤勞、善良、智慧和堅韌的寫照，她見證了百年歲月的滄桑變遷、逃難時的艱辛，生活雖然困苦，把生活僅有的，從不吝嗇和我們分享，她用她的溫暖愛心照顧自己的家人茁壯成長，也用她的愛心溫暖了單親家庭又瘦弱的我。在我的記憶中，大姨總是那麼慈祥，她對我的關愛如同涓涓細流，滋潤著我的成長歲月。

我親愛的大姨，您和我媽媽現在都在天堂，願您在天堂安享幸福，您將永遠活在我的心中。

上一則

遊覽千島湖

