有記憶以來，阿誠就在我家工作，他是爸爸的徒弟，也是爸爸好友的兒子。他家環境其實寬裕，但以前的人原則就是「小孩若不愛讀書，就學習一技之長」，所以阿誠中學畢業後，就被他父親送到我家來學習製鞋技術，從製作鞋子到鞋樣設計，研習時間三年七個月，直到出師。

出師之後，他和爸爸的徒弟們繼續跟隨爸爸，每日手工做鞋子，提供給鞋店銷售。他們工作時，爸爸都播放美國流行歌曲，工作氣氛非常融洽。他們對我的父母親，也如同對待親生父母一般，尊敬有加，我的父母待他們也相當慈愛。

我念幼兒園時，下課後回家，都會跑到工作室看他們工作。他們一看到我，都親切地呼喚我，並要我站在板凳上表演唱遊，不管我唱什麼，他們都給予熱烈的掌聲。

從小我就被教導沒有階級觀念，他們既是父親的徒弟，那便是我的師兄們，我是大家的小師妹，大家都是一家人。

當時台灣經濟起飛，爸爸的一些得力徒弟都被高薪挖角到鞋廠擔任幹部工作。父親後來也創辦了鞋廠，阿誠就在工廠裡的樣品室工作，他也帶領了幾名樣品師父，專門負責新鞋型的開發，並監督大量生產。美國貿易商很喜歡他出的鞋型，非常稱許他。除此之外，阿誠也處理外包事務，他做事井然有序，後來成為工廠的廠長。

阿誠為人聰明瀟灑，個子適中，皮膚白皙。因為聰明，又是爸爸的最後一個徒弟，製鞋技術非常紮實，工廠裡的工人對他相當信服。年輕閒暇時，他常飆車，他也教我騎摩托車和吹各式口哨。

一回他因飆車受傷，一名微胖的女員工前往悉心照顧，感動了他，他們因此結婚。其實工廠裡有許多女孩子都喜歡阿誠，和他也相當登對，但因怯於表示而錯失良緣，旁觀者看了很是惋惜。

阿誠結婚後，成了一個好老公，不再抽菸飆車。他對妻子忠誠貼心，也極為疼愛小孩，並專注工作。阿誠一共生有四個女兒，後來都念到大學畢業，個個清秀漂亮。

台灣鞋業後來逐漸蕭條 ，父親的鞋公司因為在台灣市場有相當的占有率而存活。阿誠依然在工廠裡努力工作，數十年來，忠誠不二。