老子說過：「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」我在密西根生活的四十四年中，禍福相依的事親身經歷了兩次，每一次都證實了老子洞知世事的智慧：好事驕之必定轉成壞事，壞事平心接受也可能轉成好事。

第一次禍事發生在一九八○年，那年七月中，我帶著三歲半的女兒飛越太平洋，來到美國底特律市（Detroit）和攻讀博士學位的外子團聚。

外子陪了我們母女一星期、熟悉周遭的環境後，就忙於準備八月底的博士資格考試，白天他去韋恩州立大學（Wayne State University）的醫學院校區備考，晚上也去校總區的圖書館複習功課。

當時我們在校外的一棟公寓賃屋居住，離校總區有兩條街距。資格考共兩天，第一天考完，外子仍上圖書館做最後衝刺。晚上九時許，他從圖書館返回公寓路上，遭到三名黑人青少年從背後襲擊，將他推倒在地、拳打腳踢一陣，搶去手表，揚長而去。

第二天，外子仍抱著身心的創傷考完資格考試，但在一周後內傷發作，半夜起床反胃口吐鮮血，把當時才來美國一個半月的我嚇得半死。幸好外子的高中同學也剛來韋恩州大念書，急忙陪我把外子送到醫院急診室。

那天外子是清晨天未亮就被推進「閒人勿進」的急診室，我則抱著三歲半的女兒在外等候。在等待期間，我內心的恐懼無可言喻，滿腦子想的是如何面對龎大的醫療費，可能的出路就是等外子出院後，一家三口落荒而逃，回台灣躲避巨債。

苦等了七、八個小時後，終於有醫師前來告知，外子的食道和胃之間有道撕裂的傷口，內出血不止，必須動手術縫合。簽完手術同意書後，醫師要我帶著女兒回家好好睡一覺安心休息。第二天，我終於見到手術成功後的外子，放下心頭一塊大石。

當時外子的這件「禍」事，帶給我們的驚嚇無以復加，所幸外子拿的是助教獎學金，醫療保險 等同教職員，手術住院費用全包，無須我們自掏腰包，所以也就不用逃回台灣。

但之後的「福」事卻是我們意想不到的：因為這個事件，他的指導教授擔心我們繼續住在校外的安危，便為我們向系上申請了房租津貼。一九八一年，我們就從校外搬到校區內最新的一幢十三層大樓，我們住七樓；月租原價三百元，我們只需付半價。我們享用這個房租津貼，直到一九八五年外子拿到博士學位為止。

這個因禍而帶來的福利，不但減輕了租房的負擔，還因為住在校區內，我得以白天在家照顧四歲半的女兒，晩上從大學部的電腦課程開始修起，最終取得電腦碩士學位；進而靠著電腦程式師的工作申請到綠卡 ，養大三個小孩，從來美時的三口之家，增長到如今的十四口大家庭。

第二件禍事發生在二○二三年十二月，是我從事了三十八年忙碌電腦工作後，退休 的第二年，當時正是匹克球（pickleball）開始盛行的時候。那年夏天我在健身中心看到不少長者在打匹克球，臉上洋溢著快樂的神情，讓我也想為自己的退休生活找些樂趣，於是十一月中在健身中心報了三堂訓練課程，並購置了全套球具。

在老師悉心教導下，上完兩堂基本訓練課後，我覺得自己勤加練習應該是可以打好球的，於是在第三堂上課前，我看到健身房有開放匹克球時間給所有等級的球友，就毫不猶豫地報名參加了。

沒想到十二月密州已入初冬，那些原本在室外打高爾夫、網球的高手多轉到室內打匹克球了。不幸的是與我配對的就是一名網球高手，給我特別大的心理壓力；為了不拖球友後腿，我自不量力地去搶救一球，不幸摔了一跤，左手腕撐地造成了嚴重的粉碎性骨折。

這次禍事讓我的左手腕動了手術，因為骨碎嚴重，醫師還裝了一小片金屬固定以利復原；手術後的疼痛持續將近一個月，每夜難以入眠。還好受傷的是左手，為了打發難熬的長夜，我開始用右手在手機上寫下一些塵封心底的往事，與Line友分享。

沒想到，從朋友的回應中我才驚覺，自己平順流暢的文字還滿受讀者歡迎的。自此我發了一個退休生活的夢想：我要把這一生有感的人、事、物用文字記述下來，留下我們五○年代出生的人，在台灣成長、在美國立足的生活軌跡和情懷；更希望有一天能把這些作品集結成書，留給兒女孫輩閱讀。

這兩件禍事，一件發生在我初抵美國的第一年，一件發生在我結束在美奮鬥退休後的第二年，它們帶給我的痛苦及震撼是短暫的，但之後迎來的，卻是意想不到的驚喜和受益無窮的美好結果，真是應驗了老子說的「禍福相依」啊。