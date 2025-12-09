可是，好景不長，厄運再次來臨。二○○七年初，高老師在做例行身體年檢時，確診患有大腸癌，那時他已七十四歲。從此，他和癌症 死磕，既珍惜生命又不怕死，長期進行化療，兩次試用新藥，做了三次手術。

面對疾病，他毫不畏懼，照常為加中筆會的工作出謀畫策。二○○八年十月，他得知中國幾個文壇「大腕」要訪問多倫多，他在電話裡與我溝通，怎樣做好接待工作。活動當天，他抱恙出席了座談會，著名小說家劉震雲意外碰到了他——當年的發稿主編，喜出望外。

患病之後，高老師收集各種抗癌經驗及治療方法，整整剪貼了一大本子。二○一五年三月初，他在世界日報上下古今版上還發表了作品；也是在這個月，他仍跟朋友探討治療方案，月底卻病情惡化，住進了老人醫院。四月，加中筆會的代表去探望他，老人家依然抱著樂觀的精神，也不忘關心筆會的工作，令人動容。我指著病榻旁的好幾本古典文學書籍，他說是用閱讀來對付病痛的，我們心疼得差點當面流下了眼淚。

未曾料到，二○一五年五月初傳來了噩耗，高老師走了，享年八十二歲。高老師走得坦坦蕩蕩，要說唯一的牽掛就是患病的太太。自此，馬老師又搬回女兒家居住了，三代同堂，其樂融融，盡享天倫之樂。

二○一九年的春節 ，我突然收到馬老師的兩大本新書，驚喜得跳起來。原來，先夫倒下後，連續幾個月裡，她反覆思考活著的意義。最終，她沒有躺下，因為內心告訴自己，先夫希望她如何活下去，故忍痛整裝，挺起胸膛往前走。

對於一般寫作者來說，出書並非輕而易舉，而對於天天被腦溢血後遺症折磨的馬老師來說，需要多麼大的毅力啊。何況，疾病後她的右半側不能動彈，只能改用左手寫字，一筆一捺，歪歪扭扭，完稿後請人打字，自己再親自一行一行校對，真是難於上青天。

第一本大開本的彩色書，是她與姊姊的藝術作品選集。另一本厚厚的書「維晞你盡力了」，圖文並茂，是馬老師的散文集，書名包含了先夫的大名，全書傾訴了濃濃的情意。

二○二○庚子年，馬老師入住多倫多一家老人院，享全天護理。然半年後，新冠疫情 肆虐，院內數十人染病身亡；馬老師亦「中招」，無症狀，隔離單間，她年過八旬，身患多疾，行動緩慢，僅憑意志與病魔周旋。我為之揪心，幸月餘後，高虹來電，稱馬老師憑平靜心態與休息，奇蹟康復，未用特效藥，令人嘆服。

二○二一年的秋季，我先後三次接到馬老師的電話，雀躍不已。對於一個健康人來說，用手機並不稀奇，但對她來說就不容易了。由於她只能用左手，並不十分習慣和靈活，接電話時做不了「滑一下」螢幕的動作，所以她只打出電話而不能接。也就是說，我只能被動地等待她的電話。

世人終於迎來了充滿希望的二○二二年。五月，我又接到了馬老師的電話，她興奮地告訴我，新書已完稿，定名為「日記——地球村的人們」，她本來想找美國的出版社，但考慮到運費較貴，最終採納了我的意見，就在多倫多出版。十一月底，我再接馬老師的電話，她說新書已到手，我已迫不及待想拜讀了。兩日後，我驅車探訪，終見馬老師（見圖），她坐輪椅，笑容依舊，氣色勝我預期。贈書「日記」，油墨清香。談及創作，她神采奕奕，絲毫不似八十四高齡。

沒過幾天，高虹與賈瑩已聯繫上，告知其為舊鄰與中學校友。細思，若無蔡嘉恩表演，賈瑩或無緣得知馬老師下落，文緣跨越時空牽繫，令人感慨。行文至此，我又接到八十七歲馬老師的電話，她說看到筆會三十周年的報導，十分高興，還為他們找到了失散十五年的朋友，一切都是文學的緣故。

