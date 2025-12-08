我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

NBA／「中國約柯奇」首度先發 楊瀚森犯規比得分多

伊大的校園書香(下)

潘全安
聽新聞
test
0:00 /0:00

某日下午，圖書館裡沒有多少人，非常安靜，我推著一整車的書搭乘電梯去八樓工作。不料才關上電梯門，就發生故障，我被困在老舊的電梯中超過三小時。我在電梯內拍打牆壁、高聲大喊卻無人回應，按了電梯內所有的按鈕也都沒有反應，幸好電梯裡還有數盞小燈，只好就著燈光在電梯裡翻閱書籍等待救援。

我的領班遲遲不見我返回，過來察看，才發現電梯故障，她立即電請技師來解圍，幸好事件不是發生在周末。這次驚險的經驗讓我增加了許多安全意識。

由於我對圖書館的系統與運作流程日趨熟悉，一年之後，經由朋友推薦，我進入亞洲圖書館當工讀研究生，而後取得研究生獎學金。我工作的主要任務，是協助處理新增書籍的收發事宜（Acquisition），每日我會去郵件收發室領取包裹，然後將書籍整理登錄後，呈給專業的負責人去做圖書編目。

因為工作之便，我得以對最新進的書籍先睹為快。記得當年轟動一時的「江南案」引起人們關注，劉宜良所撰寫的「蔣經國傳」成為最熱門的新書，亞洲圖書館也訂購了一本，我有幸在書本尚未上架之前便能提前閱讀。此外，台灣戒嚴時期被查禁的大陸作家如魯迅、郁達夫、沈從文、錢鍾書、老舍、茅盾、瞿秋白、周作人、鄭振鐸、郭沫若等，他們的作品在此都能隨意瀏覽。

亞洲圖書館館長汪燮博士可算是我在圖書館的入門導師。汪館長是一名和藹可親的典雅儒者，完全不顯半點官場派頭。在工作之餘，汪館長常邀我去到圖書館旁的一間咖啡茶水休息區，這是學校為教職員所提供的福利，一杯咖啡只要七毛錢，還可以無限續杯。此處常高朋滿座，卻都是陌生人，我們總是天南地北瞎聊，好不愜意。

汪館長致力於擴充中文館藏、提升東亞研究資源，他在任內積極推動與中國、台灣等地的學術機構建立交換與贈書合作，豐富了圖書館的中文文獻。亞洲圖書館收藏了大量中文古籍，包括「四部叢刊」、「四庫全書」縮印本等重要典籍，更有「錢思亮紀念特藏」等專題館藏，收錄台灣與中國近代學者的簽名著作與研究成果。

亞洲圖書館裡有一間寬大的閱覽室，在此可以閱讀各種中文雜誌，包括皇冠、講義、讀者文摘等，此外，還有令人趨之若鶩的世界日報，常有老中在此聚會。

圖書館對於那些不珍惜圖書和不守紀律者，會祭出懲戒。逾期未歸還所借的書就會被罰款，若是不慎搞丟或破壞借來的書，可能會被罰遠高於書本原價的錢。這並不是圖書館想賺錢，而是圖書館裡每本書的成本都比原價高出許多。

一旦明白了圖書館新書入庫處理的流程，就不難理解。從審核需求、採購、收發、查找並核對美國國會圖書館的檔案與相關的編碼紀錄、編目、貼印標籤、加磁條、將書籍資料輸入伊大圖書館的檔案系統，到最終將書擺上書架等，所有的流程都需要大量的人力和時間，真可謂手續龐雜，所費不貲。作家們嘔心瀝血才能使其著作出版問世，而圖書館員則對每一本書都付出了極大的愛心與耐心，才能讓讀者享用這些資源。

在圖書館工作之際，烙印在我記憶深處的，還有與多位名人與師長的緣聚，及他們的風采。其中包括有後來接掌亞洲圖書館的館長陳同麗女士、語言學系的鄭錦全教授，和亞洲研究所的張一峰教授等。

我還清晰地記得，有一天，正在圖書館裡工作時，汪燮館長招我去參見一名從遠方來造訪的貴客，竟然是名震遐邇的高僧聖嚴法師。大師身著袈裟，神清氣爽，悠然和善，親切地與我話家常，能與大師握手並聆聽其教誨，真是無比殊勝。

在我求學的生涯中，何其有幸能與圖書館結緣。當年伊大圖書館為我敞開了探索知識的大門，任我坐擁書城，盡覽天下知識寶藏。現今是個知識爆炸的新紀元，各種媒體、影音資訊夾雜了最新的科技和人工智能的多樣呈現，讓人目不暇給。然而，喜見伊大圖書館的功能也在不斷更新，除了電子書訊息，還有虛擬實境與開放式學習空間，能鼓勵跨領域合作與社群互動。昔日伊大的校園書香與眾師友們惠我良多，我將永遠懷念。

咖啡 人工智能 蔣經國

上一則

李敖故居明年底拆除 上萬冊藏書曝光 質詢催淚瓦斯重現江湖

延伸閱讀

迎第25年節慶傳統 法拉盛聖誕樹12/2點燈

迎第25年節慶傳統 法拉盛聖誕樹12/2點燈
明州台灣線上圖書館漢字節 推廣台灣受歡迎

明州台灣線上圖書館漢字節 推廣台灣受歡迎
台中龍井圖書館傳「眼鏡蛇門口咬人」婦人送醫救治

台中龍井圖書館傳「眼鏡蛇門口咬人」婦人送醫救治
台德交流新突破 高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

台德交流新突破 高市圖書館和德國簽署MOU 為城市書展揭序幕

熱門新聞

安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02

大屋中的一束陽光 當獄卒首次把世報交給我

2025-12-05 01:02
趙守偀與白先忠賢伉儷年少時。（圖／趙守偀提供）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（上）

2025-12-01 01:00
張良任歷任陸委會及國防部重要職務，並派駐東南亞及以色列。他在世界日報創刊時期，曾任編譯及特派員。（本報系資料照片）

我為世界日報翻譯

2025-12-02 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00
圖／王幼嘉

出走的丈夫（二）

2025-12-06 01:00

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人