伊大的校園書香(下)

某日下午，圖書館裡沒有多少人，非常安靜，我推著一整車的書搭乘電梯去八樓工作。不料才關上電梯門，就發生故障，我被困在老舊的電梯中超過三小時。我在電梯內拍打牆壁、高聲大喊卻無人回應，按了電梯內所有的按鈕也都沒有反應，幸好電梯裡還有數盞小燈，只好就著燈光在電梯裡翻閱書籍等待救援。

我的領班遲遲不見我返回，過來察看，才發現電梯故障，她立即電請技師來解圍，幸好事件不是發生在周末。這次驚險的經驗讓我增加了許多安全意識。

由於我對圖書館的系統與運作流程日趨熟悉，一年之後，經由朋友推薦，我進入亞洲圖書館當工讀研究生，而後取得研究生獎學金。我工作的主要任務，是協助處理新增書籍的收發事宜（Acquisition），每日我會去郵件收發室領取包裹，然後將書籍整理登錄後，呈給專業的負責人去做圖書編目。

因為工作之便，我得以對最新進的書籍先睹為快。記得當年轟動一時的「江南案」引起人們關注，劉宜良所撰寫的「蔣經國 傳」成為最熱門的新書，亞洲圖書館也訂購了一本，我有幸在書本尚未上架之前便能提前閱讀。此外，台灣戒嚴時期被查禁的大陸作家如魯迅、郁達夫、沈從文、錢鍾書、老舍、茅盾、瞿秋白、周作人、鄭振鐸、郭沫若等，他們的作品在此都能隨意瀏覽。

亞洲圖書館館長汪燮博士可算是我在圖書館的入門導師。汪館長是一名和藹可親的典雅儒者，完全不顯半點官場派頭。在工作之餘，汪館長常邀我去到圖書館旁的一間咖啡 茶水休息區，這是學校為教職員所提供的福利，一杯咖啡只要七毛錢，還可以無限續杯。此處常高朋滿座，卻都是陌生人，我們總是天南地北瞎聊，好不愜意。

汪館長致力於擴充中文館藏、提升東亞研究資源，他在任內積極推動與中國、台灣等地的學術機構建立交換與贈書合作，豐富了圖書館的中文文獻。亞洲圖書館收藏了大量中文古籍，包括「四部叢刊」、「四庫全書」縮印本等重要典籍，更有「錢思亮紀念特藏」等專題館藏，收錄台灣與中國近代學者的簽名著作與研究成果。

亞洲圖書館裡有一間寬大的閱覽室，在此可以閱讀各種中文雜誌，包括皇冠、講義、讀者文摘等，此外，還有令人趨之若鶩的世界日報，常有老中在此聚會。

圖書館對於那些不珍惜圖書和不守紀律者，會祭出懲戒。逾期未歸還所借的書就會被罰款，若是不慎搞丟或破壞借來的書，可能會被罰遠高於書本原價的錢。這並不是圖書館想賺錢，而是圖書館裡每本書的成本都比原價高出許多。

一旦明白了圖書館新書入庫處理的流程，就不難理解。從審核需求、採購、收發、查找並核對美國國會圖書館的檔案與相關的編碼紀錄、編目、貼印標籤、加磁條、將書籍資料輸入伊大圖書館的檔案系統，到最終將書擺上書架等，所有的流程都需要大量的人力和時間，真可謂手續龐雜，所費不貲。作家們嘔心瀝血才能使其著作出版問世，而圖書館員則對每一本書都付出了極大的愛心與耐心，才能讓讀者享用這些資源。

在圖書館工作之際，烙印在我記憶深處的，還有與多位名人與師長的緣聚，及他們的風采。其中包括有後來接掌亞洲圖書館的館長陳同麗女士、語言學系的鄭錦全教授，和亞洲研究所的張一峰教授等。

我還清晰地記得，有一天，正在圖書館裡工作時，汪燮館長招我去參見一名從遠方來造訪的貴客，竟然是名震遐邇的高僧聖嚴法師。大師身著袈裟，神清氣爽，悠然和善，親切地與我話家常，能與大師握手並聆聽其教誨，真是無比殊勝。

在我求學的生涯中，何其有幸能與圖書館結緣。當年伊大圖書館為我敞開了探索知識的大門，任我坐擁書城，盡覽天下知識寶藏。現今是個知識爆炸的新紀元，各種媒體、影音資訊夾雜了最新的科技和人工智能 的多樣呈現，讓人目不暇給。然而，喜見伊大圖書館的功能也在不斷更新，除了電子書訊息，還有虛擬實境與開放式學習空間，能鼓勵跨領域合作與社群互動。昔日伊大的校園書香與眾師友們惠我良多，我將永遠懷念。