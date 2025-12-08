兩年前，五妹曾去廣東省廣州市度假，她在遊覽之餘，特去找尋我們童年的舊居，並把舊居的那塊地址門牌（見圖）拍下來傳給我。圖中看見有個大金字，那是商店的招牌，如今鋪位是賣金器首飾的。

大南路八十八號的三層樓建築物，是我父親在一九四八年監督建成的，樓下是鋪位，後面還有個小閣樓，上面兩層是住宅，每層各有四個睡房和兩個廳，面積不小。我在那兒的三樓住了四、五年，後來在讀初中二年級時，離開廣州赴香港 ，此後就再沒有回去過。

當我看到這張門牌照片時，想到的第一件事竟然是門前地面的嵌石。門牌右邊就是樓上的入口處，在大門前面的行人道路面上，嵌有一塊一尺見方的岩石，是專門安置來劈柴用的。那是父親的主意，他怕劈柴的撞擊力會震裂水泥路面。

那時廣州市的居民都是燒柴煮飯，從商店買回來的成捆大塊木頭，先要劈開成細條，才方便放進火爐使用。店家賣的木塊鋸成約一尺長，所以不會太重，小孩子也可以提得起，而我就是那個劈柴童。

該座樓的施工期間，父親曾多次帶我去工地，還曾在竹棚蓋的臨時辦公室吃過午飯。負責設計的工程師名叫余壽祺，我從未見過他。為何我這個小孩子，竟然記得工程師的姓名呢？只因為父親在我面前不知提起過他多少次，每次總是羨慕和讚美，認為工程師是一種很棒的職業。

我長大後，上大學時選讀土木工程系，主要是因為高三那年，學校請來一名教數學和物理的好老師，他吸引我對工科產生興趣。我父親從未對我提過意見，他讓我自己作決定。但那麼多年來，他經常提起那個余姓工程師的事，說不定無形中對我有些影響。但無論如何，此生當上工程師，我認為是做了正確的選擇。

今天，我好奇在想，嵌在行人道上那塊岩石還在嗎？經過七十多年的風雨，那塊路面不知已翻修過多少次。更何況，新時代的城市，要一塊劈柴石作啥？只好笑自己老糊塗了。是的，我這個八旬的人，老眼昏花，朦朧中似乎看見，在那塊門牌下面，還有個劈柴童。