悄然如夢的江南水鄉。

攝影旅行是以攝影為目的，遊山玩水反成為次要。多年來，從京都的禪意千年古寺，到蘇州的詩畫庭園，我都曾留下足跡。動人的景象、個人的靈感往往偶然得之，稍縱即逝，若攝得照片與心相契，輒反覆觀看，不忍釋手；若稍有不慎，致使意境獨到的景象付之流水，則數日內惋惜不止。於是追逐光影之美於山水之間，肩負沉重器材與孤寂相伴，反而成為一大樂事。

心靜而後得靈感，二十年前猶可於京都南禪院的長廊下，對著滿林紅葉，靜坐數十分鐘；也可在拙政園的八角亭子，靜看遠山的高塔，直到與古人心意相通，才從容按下快門。今日則人潮處處，對春水綠波、亭榭樓台剛要按下快門，突被遊人阻斷，豈不是要扼腕嘆息？更不論要沉心靜氣，從容尋找光影、角度之美。然則要放棄逐光獵影之趣嗎？也不盡然。

一日翻閱多年來所拍照片，偶然看到一組古寺舊照。照片中老松若干，錯雜以紅楓，又有楓樹依傍庵側，葉葉紅裡泛黃。猶記當年，小徑幽深，落葉滿地，一徑紅黃相雜，而不見遊人，隱然清幽之境。幾年後再訪，雖然庭樹依舊，而滿徑落葉已半為遊人踩踏成泥，廊下亦立起遊人止步的牌子。

有一年為避人潮，夏天重遊古寺，雖無紅葉，但遊人不多，一林楓葉已化成滿園綠意。而潭水明淨，水中光影浮盪，幾可入畫。小庵旁一個石銖，內貯清水，晨光一縷，從屋簷斜照而下，滲入澄淨的水中，銖中浮葉兩片，水底細石可數。我用三百mm的鏡頭，壓低角度，使光影浮現，按下快門，清幽之境隱然重現。

忽下小雨，我暫立簷下避雨，雨停，陽光乍現，穿透綠楓。楓葉細薄如紙，紋理清楚可見，而葉上數點水珠，清瑩欲滴。我逆光按下快門，回頭見堂上清煙一縷，老僧背門端坐，紋風不動，而堂下草叢中的紫花正燦然舒放。

翻著翻著，又看到一張江南水鄉古鎮的舊照片。河以青石壘成河岸，石隙苔草漫生，遠處有石橋映水，橋洞依稀泛成圓月；河兩旁屋舍錯落排列，屋側梧桐半藏。猶憶當年小鎮漫步，黑色的瓦，斑駁的牆，凹凸的青石板路，幽靜的深巷，恍然沉入千年江南古韻中。幾年後再訪，河兩岸已半闢為商店，一路廣告招搖，市聲吵雜，雖然有石橋跨岸，扁舟來去，而意境已消融於市廛的喧鬧中。

去年到紹興旅遊，一日坐河邊小樓喝咖啡 ，臨窗俯視，近處扁舟泊岸，渡口無人，河岸悄然如夢去。偶然有小舟從窗下緩緩滑過，小楫輕落，搖起一片波光，而石欄邊有一人正臨河作畫，江南水鄉的悠閒素樸，隱然再現。手中咖啡搖曳著白煙，伴著香氣冉冉上升，心神愜意與古鎮水景相合，心知又有好景可以入鏡頭了。我走下樓，渡口、泊船及石橋正在眼前，我換上廣角鏡頭，按下快門。

沿著老街閒逛，屋旁有老人坐竹椅上喝茶，身旁懶懶地趴著一條黃狗，冷冷地看了我一眼。筆直的青石板路，細格的木窗，牆上掛著簑衣草笠，這景象太熟悉了，小時候住宜蘭鄉下的情景一一浮現。

攝影旅行就是如此，它既令人孤獨、失落，又令人欣喜、充實，有時也帶來回憶。