我們是在最炎熱的八月造訪巴林的，這也是我人生第一次踏上中東的土地。抵達目的地雖是晚上，但那一刻最強烈的感覺是乾熱——此生從未經歷過那種酷熱。

巴林是一個只有一百五十六萬人的國家，海洋面積比土地面積還要多。它的首都麥納麥更小，只有三十平方公里，人口六十六萬。我想，幾十萬人的一個首都，就跟我每年都去的貴州花果園小區人口差不多，我想地小人不多，人們會不會彼此都認識呢？如果彼此熟悉，那多有意思啊。

進入巴林，我立即感到它小而有味道。我是說它的歷史，這裡公元前兩千多年就有人類活動，而且這種活動很有意思，就是採珍珠。

巴林的歷史首先是珍珠的歷史，在許多個世紀裡，採珍珠曾經是這個國家的主要產業。巴林人珍視它們的珍珠文明歷史，雖然有點殘酷——當年為了採集珍珠，在沒有氧氣供給的情況下，採珠人只能屏住一口氣深潛到二至三米的水下，在憋氣的情況下採珍珠，然後浮上水面，這種職業傷害是不言而喻的。

在我的印象裡，珍珠是美麗珍貴的奢侈品，它不能當飯吃，但能把人與家庭妝點得漂亮華美。巴林人就是靠採珠業生存了下來，形成了一條珍珠產業鏈。我們參觀了當年的採珠地，現在已填海建成了珍珠博物館，當年珍珠採集、加工及匯聚印度 、巴基斯坦等多國商人交易銷售的一條街，也作為遺址保留了下來（見圖），連綿了幾千年。

史載早在五千年前，巴林人便發現了蚌中有珍珠，逐漸有了珍珠採集業，並形成了完整的採集、加工、銷售的珍珠產業鏈，旺盛期有幾萬人從事該產業。那時，珍珠產業是當地支柱，當地人以此換取生活必須品如糧食等。直到上世紀三○年代，才被日本等國人工養殖珍珠取代。

有感於巴林的珍珠歷史，我想起一首傳誦於巴林歷代的王室著名詩人阿卜杜拉赫曼·穆阿瓦達（Abd ar-Rahman Qasim al-Mu'awadah）傳世名作「採珠人之歌」其中一名句：「我們是海濤的兒子。」從旁印證了巴林獨特的珍珠文明史。

參觀完珍珠博物館後，我們又在巴林看到了中東的第一口油井。這口油井，宛如一顆深埋地下的黑色明珠，徹底改變了巴林的命運軌跡。當鑽頭穿透層層岩層，黑色的石油 如泉湧般噴薄而出時，巴林人意識到，他們迎來了一次前所未有的歷史性轉折。

石油的發現，讓巴林從以珍珠產業為支柱的經濟模式，迅速轉向了石油經濟。曾經在珍珠採集行業中辛勤勞作的巴林人，開始投身於石油開採、加工和運輸等新興產業，一座座現代化的煉油廠在巴林的大地上拔地而起，巴林港原油碼頭及輸油管道將巴林的石油輸送到世界各地。

石油帶來的財富，讓巴林的城市面貌發生翻天覆地的變化，高樓大廈如雨後春筍般湧現，現代化的交通網路四通八達，教育、醫療等社會事業也得到了極大的發展。巴林從一個相對落後的採珠國度，一躍成為了中東地區經濟較為發達的國家之一。

然而，巴林人並沒有忘記他們的珍珠文明，在發展石油經濟的同時，他們也積極保護和傳承著珍珠產業的文化遺產。珍珠博物館裡，陳列著各式各樣精美的珍珠飾品，訴說著巴林曾經的輝煌。同時，巴林政府還鼓勵發展珍珠加工產業，將傳統工藝與現代技術相結合，讓珍珠產業在新時代煥發出新的生機。

從珍珠文明到石油文明，巴林走過了一條充滿傳奇色彩的發展道路。這兩種文明，如同兩顆璀璨的星辰，在巴林的歷史天空中交相輝映，共同書寫著這個國家的輝煌篇章。

當然，隨著時代的發展，新能源及新科技不斷更新，巴林及中東其他以石油為支柱產業的中東國家，已開始謀畫產業的轉型。不久前，中東正在利用石油帶來的巨大財富，與美國川普政府帶領的一批AI 產業巨頭會晤，擬巨資投資AI產業。巴林及中東正站在新的歷史起點上，繼續書寫著屬於自己的傳奇故事。