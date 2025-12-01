上世紀九○年代中，我到香港 培訓期間，給我留下深刻印象的就是香港的出租車 。一來，那時的大陸，特別是北京，還是黃色「麵的」（一種小型麵包型出租車）的天下；二來，我是車迷，無論在哪兒，看到經典又好看的車，都喜歡。

那時的香港，滿大街都是出租車，正是昌盛的時期。出租車統一塗裝，都是紅車身，乳白色的車頂，品牌幾乎都是日產豐田 「皇冠」（Toyota Crown Comfort）。

而車迷喜歡車，一般有三點，第一就是舒適的程度，第二就是車的顏色，第三就是車型。在這三點當中，車型最直觀，既可以遠看，也可以近看，還可以前看、後看和側看，就像看一個藝術品。

我喜歡「皇冠」出租車，因為它是香港「的士」的主力軍，更是標誌性的車型。之所以那麼喜歡，就是喜歡它的塗裝和有稜有角的方車身，當然也因它後排寬敞，放行李的後備箱比較大。

就說它醒目的紅白色塗裝吧，和香港繁華的街景相得益彰，車頂上的Taxi標誌以及後車廂上立著的對講機天線，構成當時香港街頭最經典的畫面。而那種畫面對應的，是我的青春，也是我的情懷。

在香港，豐田「皇冠」還有一個名字：「豐田金豐」。它是一款以超強耐用性聞名，動力方面採用小排量四缸發動機、燃油經濟性的車型，它不僅是一種交通工具，也是香港的文化符號，見證了香港的繁榮。

「皇冠」出租車對於第一次來香港的遊客來說，絕對是一道隨處可見的「紅色」風景，也是最鮮明的印象。它對於香港人來說，就像是老朋友一樣，承載著幾代人的記憶。因為無論是穿梭於高樓林立的鬧市，還是往返於太平山上的公園，「皇冠」出租車始終是香港街頭最熟悉的風景。

而對所有人來說，紅白兩色的「皇冠」Taxi就是港味，就是港風，是港片當中最經典的元素。回想，從「重慶森林」到「無間道」，從「甜蜜蜜」到「旺角卡門」，鏡頭裡的香港，無論在霓虹燈閃爍的旺角街頭，還是在熙熙攘攘的茶餐廳，紅色「皇冠」都穿梭在狹窄的街道上，見證了香港電影的黃金時代。

彈指一揮間，轉眼就是三十年，前不久我又去了一趟香港，一是想看一看香港的變化，二是想看一看現在香港的出租車。可沒有想到，當年的「皇冠」出租車還在（見圖），它在香港馳騁了三十年。再一次來到香港，我既激動又感到親切，尤其是再次看到紅色的「皇冠」，它就像我的老朋友一樣，三十年都沒有變，連塗裝都沒有改變。

當然，社會在發展，香港的出租車也有了新生代，也是豐田牌的，但無論前看還是側看，都沒有「皇冠」那麼經典好看，只有後看方方正正的，才有些看點。而傳統的豐田「皇冠」出租車也與時俱進，車門上噴上了Uber的字樣。

從前不久到上一次我來香港，整整有三十年，豐田「皇冠」在香港也跨越到新世紀，算是經久不衰，十分耐用了。

可我有一個疑問：上世紀七○年代末出品的一部名叫「巴士奇遇結良緣」的電影當中，怎麼也有豐田「皇冠」的身影呢？

後來一查，一九七九年在香港街頭行駛的紅色出租車，不是我看到的「皇冠」，而是「大皇冠」。它們的區別是，「大皇冠」有四米八長，而「皇冠」才四點五九米，是一九九五年，豐田以第十代「皇冠」為藍本，專門為消費市場打造的簡配版「皇冠」。

值得一提的是，除了最常見的以紅色為基調、服務於香港市區的豐田「皇冠」以外，在港龍地區還有另外兩種顏色。綠色的，像小時候一種小鞭炮那種顏色，是新界的出租車，屯門、元朗、大埔的出租車也是這種顏色；而藍色的是大嶼山的出租車。

由於「皇冠」最多也就能行駛三十年，後期也只有日本本土和香港地區在使用，豐田於二○一八年一月停產了這款車，香港最新的「皇冠」，到現在也有七年的車齡了。而出租車「汽改電」已經大勢所趨，而且發展迅速，「皇冠」肯定會愈來愈少，成為難得一見的車型。