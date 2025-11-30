作者於老棧橋上釣得漁獲。

不知不覺間傍晚已至，這個時候正是一天中海釣的最好時機，海中的魚群在這個時段會洄游到海岸邊，經驗豐富的釣手有時拋竿下去，竟能釣起五、六條一筷子長的鯖魚，一長串掛在釣線上，立刻便成為棧橋之上的亮點。

我是海釣新手，對這裡的環境和釣法還不甚了解，折騰幾個小時也僅釣得些小雜魚。於是一邊釣，一邊暗中觀察旁邊的釣友們使用的海釣裝備和拋竿垂釣的手法，漸漸地也悟出了些門道。

眼前的太平洋上，夕陽在海面上灑下層層碎金，在波光粼粼間閃爍跳躍，天空的邊際漸漸地被渲染出一片橙色，海浪撲打著腳下的橋柱，浪聲一波接著一波，像為我們的守候伴奏。我握著手中的釣竿，和妻子靜靜地守在棧橋之上，心裡充滿著期待，全神貫注間忘卻了塵世的喧囂，在這夏日餘暉中尋得了一份屬於自己的悠然時光。

由於初次來此，我們沒有預料到的問題出現了。傍晚時分，當帶著涼意與鹹味的風從海面上呼呼吹來時，我們才發現，在這距海邊不到兩百多米的棧橋頂端的氣溫，和岸邊竟然是截然不同的兩個世界，我們單薄的夏裝，漸漸地無法抵擋這太平洋涼颼颼的晚風了。

垂釣雖然快樂，但這渾身發抖哆嗦的感覺卻不好受，看著旁邊依然短衣短袖毫不在意的當地釣友，我們只能感慨「吃草的確實比不過吃肉的」，趕緊收拾釣具打道回府。

初次在老棧橋上海釣，雖然沒有釣到像樣的大魚，但小小的收穫和宜人的景色也讓我和妻子心生愉悅。

妻子說，站在此處，即使釣不到魚也是一種難得的享受。

有了初次海釣的體驗，我回家後改良了魚竿和釣鉤，在閒暇之時又和妻子去了幾次老棧橋垂釣。當然後來每次去，我們都備上了禦寒的衣物，這樣一來，傍晚的海風也不再顯得那麼蠻橫無禮了。

垂釣的間隙，太平洋上駛過的風帆，躍出海面的海豚，成群飛過頭頂的鵜鶘，都讓我們的垂釣充滿了樂趣。

在我的鼓勵下，以往對釣魚 不感興趣的妻子也漸漸地喜歡上了海釣，我們夫唱婦隨，一人一竿相伴在海風裡，無論漁獲大小，都讓我們興奮不已。按她的話說：每一次釣竿的顫動，都加快了心跳，彷彿期盼已久的驚喜就要來臨。那種感覺，真的太吸引人了。

其實釣魚的意義也正在於此，不要在乎漁獲的多少，而是把情感融入到一次次的期待之中，在等待中享受時光給予的安然。在老棧橋上垂釣，給我的異國生活增添了一份色彩和情趣；老棧橋如一道美麗的風景線鑲嵌在太平洋的海濱，也深深地鑲嵌在我這個釣魚迷的心中。