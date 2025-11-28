一九八〇年的暑假，我參加了一場為期三天的論壇。論壇結束後，我們一行人前往坐落於台中中興新村的台灣省政府參觀，與當時擔任台灣省主席的林洋港先生留下一張珍貴的合影。

我們一行三十人乘坐遊覽車抵達後，省政府的接待人員已經在此迎候，在他們的引領下，我們參觀了中興新村的各項建築，與各政府單位的辦公室區域。參觀完畢後，我們來到一間會議廳，由一名官員為我們進行簡報，詳細說明了省政府的結構和功能。

隨後，現場迎來了高潮，林洋港主席親臨會場，獲得了大家熱烈的掌聲。林主席發表了約二十分鐘的演說，闡述了省政府的當前施政與未來規畫藍圖，隨後預留了十幾分鐘的時間，誠懇而深入地回答了我們提出的問題。

林洋港主席擁有獨特的幽默風格，說話節奏比較慢，咬字清晰。他在政治領域上是非常幹練的政務官，曾經出任過南投縣縣長。當時的台灣政壇上有兩名台籍精英活耀著，一名是時任台北市市長的李登輝先生，另外一名就是擔任台灣省政府主席的林洋港先生。

與林主席的會面結束時，已到了午餐時間，省政府接待人員將我們引至餐廳用餐，我們三十人分坐三桌，每張桌子上還擺好了兩瓶陳年紹興酒。宴席開始後不久，林洋港突然現身於餐廳，大家都熱烈鼓掌歡迎他，他風趣地介紹，這個陳年紹興酒是省政府旗下菸酒公賣局的產品，鼓勵我們多喝一些，也算是為公賣局的銷售額盡一份力。

隨後，他親切地逐桌向大家敬酒。雖然我們桌上都擺著兩瓶酒，但是午餐時間飲酒不適宜，而且下午我們還另有拜訪行程，盡管林主席盛情難卻，我們都沒有打開酒瓶，那兩瓶酒原封不動地留在了桌上。

因為林主席要來敬酒，我們在杯子裡倒了茶水，事實上，林主席自己端著的杯子裡也是茶水，他遵守著公務人員上班時間不能飲酒的規定。他來敬酒時，大家都迫不及待想和他合影留念，場面十分熱烈。當他走到我們這一桌時，很幸運地，他就站在我的旁邊，我立即起身致意，隨隊人員乘機拍下了我們的合影（見圖），這是一張很有紀念意義的照片。

林洋港主席在政壇與宴客的場合中，有一句廣為流傳的敬酒哲學，叫作「表面張力」。他在斟酒時，會把酒倒至杯口微微隆起，幾乎快要溢出來，酒面形成一道優美的弧形，這正是物理學中的表面張力，隨後他會一飲而盡，展現出誠意與豪爽。他認為，這樣的敬酒方式象徵對賓客的尊重和誠摯，也因此成為了他的個人標誌之一，更成為了大眾津津樂道的趣聞。因為我們並沒有真正和他飲酒，無緣親身體會所謂表面張力的待客之道，只能從傳聞中領略其中的風采了。

在政治方面，林洋港在擔任台灣省政府主席後，陸續高升至內政部 長與司法院長。一九九六年，他與郝柏村搭檔，出馬競選總統、副總統，但是在選舉中落敗，李登輝總統和李元簇副總統的搭檔勝選。選舉過後，林洋港正式退出了政壇，後於二〇一三年辭世，享壽八十六歲。