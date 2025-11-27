小時候的我，只能是兩點一線：除了家，就是去距離家一百米遠的花果山。我剛會走路，就要跟姊姊去果園裡餵雞、拔草。

弟弟學走時，阿爺常常讓他騎在肩上，帶我們去果園勞作。果園依黃泥崖山地勢分三、四級，種了十幾種果樹，包括一棵老的荔枝王 、六株小荔枝樹、九棵黃皮、四棵龍眼、兩棵楊桃樹及枇杷、石榴和水柿樹等。爺爺就地取材，砍來竹子編了籬笆牆，以園門口為界線，左邊放養動物，右邊種菜、玉米、甘蔗等一些我們日常需要的食物。

我負責為矮矮的兩行菜地淋水、施肥，姊姊負責照看高高的粟米和剝蔗殼，爺爺至愛的兩行大菸葉種在最遠的大龍眼樹下方，而我最愛的向日葵種在近園門口的大堂缸裡。大家分工合作，每天在園裡有幹不完的活。

在姊姊的強烈要求下，終得償所願，有了兩隻鴨子和一隻小白鵝，自此，餵雞、趕雞回巢都是我和弟弟的工作了。調皮的弟弟還真把自己當孫悟空了，隨手抓起樹枝就當金箍棒來舞弄，把雞嚇得滿天飛。還別說，他生來就是當孩子王的，經常捉到來果園偷摘果子、比他還大的小屁孩，並罰他們拔草。

小時候我體弱、常咳，阿爺就常買大蛇取膽泡酒給我吃，並讓爸爸在園裡養蜜蜂。甜蜜的事業目的是為果樹傳授花粉，更重要的是讓我第一時間吃那不忍目睹的蜂蛹。蜂蛹能提高免疫、補血益氣，並有緩解疼痛的功效。

那是一九七八年一個陽光燦爛的下午，我跟爸爸去鞍山村，爸爸請梁伯伯抽了兩支萬寶路菸後，扛回了一箱蜜蜂。然後，媽媽為爸爸特製了頂紗帽防蜂。很快爸爸就讓木匠鄰居汝伯仿造了兩個蜂箱，然後是六個、八個……，鼎盛時有三十多箱，小屁孩當然不敢再靠近園子了。

每當爸爸一拿又高又大的鋼蜜桶出來時，孩子們立即跑回家取了大碗，浩浩蕩蕩地跟爸爸上園攪蜂蜜 。家長們也尾隨而至，一為防貪嘴的小孩直接食用太多香甜濃稠的蜂蜜，二來學爸爸養蜜、分蜂，又或直接扛走一箱回去養。

小屁孩不再來偷摘果子，是因園子有勤勞的蜜蜂；更因為媽媽恢復了教師工作，又成為勤勞的園丁可以教書育人。其實孩子的心理是反叛的，除非是發自內心的敬佩，否則會故意去破壞老師的家園來發洩自己的不滿，很多老師就一直投訴小孩搗毀他們的小園子。相反，我家的園子卻迎來了文化的大革命。

白白胖胖、整天笑呵呵的黃偉老師，每天一放學就立即說：「去林老師家的花果山摘水果囉。」他不但召齊了本厚小學的年輕老師，還帶來了慈溪中學的老師和十公里外的哥哥和鍾老師等人，我家成了年輕老師們的快樂大本營，每天歌舞昇平下講故事、談人生和理想。我最愛看大黃老師表演魔法了，我也最怕去他們家吃飯時，碗裡被堆滿了肉無從下筷。

園子最頂層的祖墓群建好後，開始修建第二階梯的大祭台，然後是中間段的擋土石牆。大石頭全是老師們抬上園的，沙子是我們從門前的溪裡撈的，和水泥、砌石牆是爸爸和水泥匠的工作。正所謂天時地利人和，這麼龐大的工程竟然不到半年就竣工了。

爸爸本想拆建石牆邊的青磚屋，但眾人覺得墨青色的青磚幾乎成絕品，而我們也還沒弄清楚裡面兩垛牆上的千字文而作罷。千字牆被保留了下來，最開心的莫過於老師們，他們更積極地抬來大石頭，從園門口把青磚屋聯起來，建成了「天蓬元帥」的三廳兩房。至此，花果山實至名歸了，還有豬師弟來守門口。

「天蓬元帥府」建成前，我們在家門口斜對面的另一個L型小園子裡只養了兩頭大肥豬，但是要進豬舍得繞過大街再進入內巷，很麻煩，而且清理豬糞也不方便。新豬舍很科學、合理，可養六頭豬，我們只需將豬食在外面的糟口倒入就行了。清理豬糞也很簡便，直接鏟到上一級的龍眼樹下就了事；如遇雨天更好，直接將糞便由下水渠沖走。

大石頭砌的牆又寬又結實，我就站在牆上用竹子趕豬出來，讓牠們在大廳中天洗體浴，牠們乾淨了，也順帶跳了趟健身操。豬舍的大石牆很實用，是最好上後園的捷徑，我們很多時候一入園就直接跳上豬舍石牆上去摘龍眼、黃皮吃。

不久，爸爸買下了園子側邊的三合院，院子中央有一口井，井水清冽可口。在爸爸多番溝通下，把左上方的土地也買了。待村改建時，將整個黃泥崖山夷為平地，從此我家花果山成了最高點，俯視整個慈溪皇族村，遠眺崖門群山眾嶺和鏡洲湖。

我們要到外地讀中學了，再沒時間養豬，連去園子的時間也少了。現在「天蓬元帥府」已荒廢四十年，但大石牆依然屹立，汝伯又在我家的花果山裡放了很多他親手做的蜜箱（見圖）。嗡嗡嗡，勤勞的小蜜蜂唱著歌、跳著舞，一如既往地繼續甜蜜的生活。