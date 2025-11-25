國立第一天文台(下)

一九二七年，在國民政府召開的國立中央研究院籌備大會上，國府秘書高魯遞交的提案「建國立第一天文台在南京紫金山」獲得通過，之後就開始建造紫金山天文台，於一九三四年建成。這個天文台的建立意義重大，因為它是由中國人自己建造和擁有的第一座天文台，「國立第一」名副其實。此外，它還是一個現代天文學研究的機構，具有里程碑的意義。

紫金山天文台建在紫金山第三峰天寶山上，山峰海拔兩百五十米，不算很高，但真要用腳步來丈量盤繞上山的路途，還是有一些距離的。那天是我在南京的老同學開車送我們上山的，省去了步行上下山的勞累。上山的路修得很好，石塊鋪地，道兩旁樹木鬱鬱蔥蔥，山間空氣新鮮，不時看到有遊客徒步上山，還有在爬山健身的當地居民。我們的車快，不一會兒就到山頂。

買了參觀門票，進門先參觀殞石博物館，從國內外收集到的許多殞石在這裡展出。看到這些大大小小的殞石，讓人產生許多遐想：來到地球之前，它們是什麼樣子的，為什麼會來，有什麼信息要傳達嗎？其中一塊取名「幸運之星」的大塊殞石，放在鋪有紅布的展台上，外表青黑色，在燈光下有光澤，因為沒有在玻璃櫥窗內，遊人可以近距離和這天外來客合影留念。

在一旁的圖片展覽室，有紫金山天文台第一任台長的銅像，以及一些天文研究的文字講解，其中有一句話是這樣說的：「我們對宇宙知道得愈多，不知道的也愈多。」說得真好，天文學家每次新發現一個星球或者星系，他們就要面對一個未知的新對象，同時也擴展了一個新的研究範圍。這句話可以說是對天文學研究探索最好的注解，也讓人對浩瀚無邊的宇宙心生敬畏。宇宙是無窮無盡的，知識也是學不完的。

之後我們來到一個平台上，一件件古代天文儀器在那兒向公眾展示。有演示日月星辰運行的天球儀、測量天體位置的渾儀和簡儀，以及用來測定季節變化的圭表，均為明清時製造的。透過這些儀器，可以了解古人是如何認識宇宙，和如何利用它們為生產和生活服務的。

我在渾儀旁站立許久，仔細欣賞它的奇妙造型。渾儀為青銅所製，四角的柱子被塑造成騰起的飛龍，龍頭昂起，前爪上舉，托起儀器的主要圓環，後腿成蹬踏狀，龍尾盤繞甩動，整個造型栩栩如生；加上儀器中間的祥雲支柱和外邊四個角的雲山雕塑，這一天文儀器就是一件古代藝術珍品。

渾儀旁有一個小房子，據說是紫金山天文台最早的建築之一，裡面擺放了近代天文儀器子午儀，實際上就是最早的天文望遠鏡。展室裡還有古人計時用具滴漏，它有一個水壺，壺內有刻著度數的木尺，透過觀查木尺隨水的升降來計時。我還知道有沙漏，但展品中有一樣秤漏卻是我從未聽說過的，它的形狀就像一杆秤，那盛水的壺形狀如同一個大秤砣。秤漏是利用水入壺內產生的重量變化來計時的，十分奇特，難得一見。

我還在天文台正門前參觀和拍照留念。天文台正門矗立著一座中式牌樓，上面刻有「天文臺」三個字（見圖）。從正門進入，有幾十個台階直達最高處的圓頂觀像台，台階兩側有上下兩層平台，它的雕花護欄同樣具有中華文化的特色。這樣的建築設計，是要表明這個天文台是由中國人自己建造的，並且彰顯中華民族對世界天文學研究的貢獻，讓我們為之感到自豪。（下）