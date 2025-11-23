我的頻道

在我們成長的年代，政府剛走出國共內戰，百廢待舉，台灣經濟還沒起飛，能吃的零食也就有限，哪像現在的小孩，超市有琳瑯滿目、目不暇給的零食。

最記得發眷糧領到麵粉後，母親會放幾大勺在炒菜鍋裡，乾炒到熟後，加點砂糖，立刻香氣撲鼻。放涼後，再裝到空奶粉罐子裡，隨時可以取用。只要放幾瓢到碗裡，澆上熱水，就可以享受黏呼呼、香噴噴的甜點「麵茶」了。

還有到菜場買肉販從豬肉剔下來的白色肥油，切小塊煎成豬油後的豬油渣，加糖攪拌，好吃至極。豬油則倒到瓦缽裡，冷卻成白色的豬油脂，舀一勺，炒菜做湯兩相宜。

母親差我們去小店買甘蔗時，殷殷叮嚀：記得要挑粗的，兩結節間距離要大。待老闆用利刀三兩下切掉蔗皮，一節節的甘蔗到手，回家就可人手一節了。

那時沒有瓦斯爐，家家都燒煤球，燒完飯、炒好菜，就著煤球爐的餘火烤出來的小番薯，香味四溢，也讓我們吃得津津有味。

為了幫我們健胃，母親會買大包健素糖放在餅乾盒裡，按時分食。只是腸子蠕動本就不夠通暢的我不能多吃，偏偏我又愛吃，常趁母親午睡時，偷偷費勁打開餅乾盒，卻因為開蓋子的聲音而東窗事發。

有時母親到水湳參加晚上的查經聚會後，會給我們帶涼麵當宵夜。雖然她也會做涼麵，但得趁賣醬料的老伯推車來眷村，才有現買的芝麻醬。那時候沒有冰箱，誰家做了餃子、包子，天熱也不好放隔夜，乾脆分送給左鄰右舍嘗鮮，互通有無，這也成了我們的零食。

其他就是小販來叫賣的爆米花、麥芽糖、棉花糖，反正小孩嘴饞，什麼都好吃。那時候沒有吃完刷牙漱口的好習慣，卻也沒鬧牙痛，或者擔心三高的問題。盡管這些零食仍甜在記憶裡，無奈此情只待成追憶了。

三高 餃子

咖啡店結合香氛 屏東夫妻賣霧台味道

我喜歡的公園

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
李一冰先生與陳凝芳夫人於哈德遜河遊輪上，背景是自由女神像；1980年攝於紐約。（取材自《冰心玉壺：李一冰文存》)

我的父母親

2025-11-17 01:00

