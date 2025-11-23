在我們成長的年代，政府剛走出國共內戰，百廢待舉，台灣經濟還沒起飛，能吃的零食也就有限，哪像現在的小孩，超市有琳瑯滿目、目不暇給的零食。

最記得發眷糧領到麵粉後，母親會放幾大勺在炒菜鍋裡，乾炒到熟後，加點砂糖，立刻香氣撲鼻。放涼後，再裝到空奶粉罐子裡，隨時可以取用。只要放幾瓢到碗裡，澆上熱水，就可以享受黏呼呼、香噴噴的甜點「麵茶」了。

還有到菜場買肉販從豬肉剔下來的白色肥油，切小塊煎成豬油後的豬油渣，加糖攪拌，好吃至極。豬油則倒到瓦缽裡，冷卻成白色的豬油脂，舀一勺，炒菜做湯兩相宜。

母親差我們去小店買甘蔗時，殷殷叮嚀：記得要挑粗的，兩結節間距離要大。待老闆用利刀三兩下切掉蔗皮，一節節的甘蔗到手，回家就可人手一節了。

那時沒有瓦斯爐，家家都燒煤球，燒完飯、炒好菜，就著煤球爐的餘火烤出來的小番薯，香味四溢，也讓我們吃得津津有味。

為了幫我們健胃，母親會買大包健素糖放在餅乾盒裡，按時分食。只是腸子蠕動本就不夠通暢的我不能多吃，偏偏我又愛吃，常趁母親午睡時，偷偷費勁打開餅乾盒，卻因為開蓋子的聲音而東窗事發。

有時母親到水湳參加晚上的查經聚會後，會給我們帶涼麵當宵夜。雖然她也會做涼麵，但得趁賣醬料的老伯推車來眷村，才有現買的芝麻醬。那時候沒有冰箱，誰家做了餃子 、包子，天熱也不好放隔夜，乾脆分送給左鄰右舍嘗鮮，互通有無，這也成了我們的零食。

其他就是小販來叫賣的爆米花、麥芽糖、棉花糖，反正小孩嘴饞，什麼都好吃。那時候沒有吃完刷牙漱口的好習慣，卻也沒鬧牙痛，或者擔心三高 的問題。盡管這些零食仍甜在記憶裡，無奈此情只待成追憶了。