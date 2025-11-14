我的頻道

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

玩伴的力量

王秀榮
我和老公都是天津中學教師，文化程度僅是文革時期的初中文化。我的表姊也是初中文化，表姊夫是遠洋海員醫師，常年在外，很少能陪伴孩子。我們兩家背景雖普通，卻都對孩子的未來充滿期望。

我女兒比我表姊的女兒大一歲，雖然兩家住得不近，但從小她們就情誼深厚，一路相伴成長。

我家住在鐵道邊，外甥女和我女兒經常興致勃勃地在那裡玩耍，揪下青草葉子，包上沙粒當粽子。後來建成了海河公園，她們也曾歡笑著去溜滑梯。我們一起到第二文化宮游泳池游泳，還曾到崔家碼頭下到海河裡游泳。

一九八五年六月，天津青少年活動中心落成後，我們帶著她們去了一次，過山車、升降飛機、碰碰車，玩得可開心了，我老公還給她們拍了照留念（見圖，黃衣為作者女兒）。

我大姨是表姊的母親，她常常請我們到家裡吃飯，兩個孩子總是玩得不願分開。臨別時，外甥女常常哭，我們只好安慰：「下星期又能見面啦。」

我女兒學習超前，九歲時已讀六年級，課業緊張。表姊的女兒驕傲地向四處宣揚：「我大珍姊九歲就上六年級啦。」她奶奶對我說：「只要到我們家來的人，她都要告訴人家。」這些話，深深感動了我和老公。

外甥女是學校的大隊委，她把每一天都當作新的起跑線，從小學到大學，再到工作中，一直不斷學習、不斷前行。

我女兒如今是美國大學的教授，外甥女則是中國高校的教授，她們各自走進了自己嚮往的生活。我想，她們前行的力量，一定來自於童年的友誼，來自那份不言而喻的默契與陪伴。

正是這份天然的默契與愛，讓她們在遊戲中學習，在親情中成長，在陪伴中，走到了大學的講台。

上一則

那棟雅典的房子

