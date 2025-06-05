作者與兒子背著相機外出拍照留影。

攝影，是我和兒子們的共同愛好，尤其是在美讀博的三兒子格外熱愛，他為了拍到一幅好的照片，廢寢忘食是常有的事。自二○○一年到二○一八年，其間我和老伴赴美探親六次，每次兒子都安排寬裕的時間，帶我們外出旅遊和拍照。由於他的熱情，我們逛了美國不少著名景點，並拍下了數以千計的風光照片。

在首次赴美準備攝影器材時，家中雖然有部一二零相機，但既笨拙卻又老得沒牙了，湊合著雖然勉強能用，但我也不想帶著它。那時當地市場上已經有了不用膠捲的數碼相機，可我才疏學淺又頑固不化，什麼數碼不數碼我不認可，便從攝影器材商店，買了一部日產便攜式膠捲相機，和數十個彩色膠捲，裝進了攝影包。

幾天後到了兒子家 ，我拿出相機讓他看，他說：「膠捲相機過時了，我給你買了部數碼相機，下周就能收到，咱去洛磯山時你帶上它試試，肯定比用膠捲省事，又可以即拍即看。」我勉強應聲說好，但去時我仍然想帶上自己買來的膠捲相機。

幾天後，兒子給我買的數碼相機到貨，他立即開啟包裝，手把手教我使用。充滿電後，他帶我到附近的小公園去練習實拍，遠山近水、花鳥蟲魚皆收入鏡頭，爺兒倆在現場即時逐幅回看效果。

兒子說：「每一幅照片曝光都比較準確，色彩也很逼真，層次鮮明亮麗，照片的質量好極了。您還喜歡用膠卷相機嗎？」我說：「自從上世紀六○年代開始，我借同事的相機學著拍照，一直到現在膠捲相機不離手 。今天頭一回習用數碼相機，嘗到了甜頭，回到家鄉後，我就把膠捲相機擺上博古架，再也不用它喀擦了。」

兒子看我喜歡接受新鮮事物，非常高興。在第二次我和老伴赴美探親及其以後，他又給我買了高檔的佳能單反相機、平板和手機，我充分利用這些新穎的「武器」玩耍，豐富了美好快樂的退休 生活，使其流光溢彩。