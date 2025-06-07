上世紀九○年代初，我和先生拿到赴美簽證來探望兒子，兒子在紐約留學工作。我們順利地抵達了甘迺迪機場，下機伊始，住了幾天，安頓下來後，兒子就向我們提出，第一件事情，我們需要去考駕駛執照，以便日後自己能處理自己的生活，譬如上街購物辦事，可以自己能夠出門開車。考駕照一般分兩步走，先考筆試，即必須通曉交通規則；第二步，即再考路試，通過實際行車。我倆欣然同意，按照兒子的意思，首先去交通局辦理考駕照的筆試。

交通規則的筆試，語言有多種，熟悉的有英語和中文兩種，我們都選擇了中文試卷。進入考場，考官分發考卷，我們分頭悶聲地答起題來。考卷僅一頁紙，我覺得試題都不難，這些交通規則我都懂、都理解。我們都在規定的時間內交了試卷，坐在一旁等待考官判卷打分。

首先宣布的是我先生，考官說，先生成績很好，順利通過了考試，發給了筆試通過的證件。輪到宣布我的成績時，考官說，很遺憾，女士沒有通過考試。我一聽此話，有點懞了，怎麼會呢？我自我感覺良好，起碼考個優秀，不會有錯的，因為幾乎沒有做錯答錯的題呀。自小到大，從來沒有考試不及格，我有點不高興，也有點緊張，該怎麼辦呢？

考官看著我有點疑惑，兒子靈機一動，他請考官先生再檢查一下我的考卷，考官真的又拿起考卷再看。忽然，考官說：「對不起，先生，你媽的考試成績非常好，不是不及格。」那是什麼原因呢？原來是考官拿錯了試題答案，這是他的疏忽。

這下，我們也弄懂啦，本來試題有多種，其答案也有多種，A試卷怎能對上C答案呢。終於雲開天睛，一場誤會解開了，我也定下心，第一關算通過了。

第二步，我們去預約路試的時間。到了時間，我們倆提前進入了考場，仍然是我先生先開車，考官則在副駕駛位落座，發布號令。又是我先生很幸運，開車僅幾分鐘，也就拐了一個彎，轉過了一個街口，回來了，停下汽車後，考官就簽署通過考試的證明。

該輪到我去開車啦。我進入駕駛座，繫好安全帶，考官在一旁指揮我，先直開，再往左拐彎，我不覺得緊張，很快將汽車開回到停車地點，盼來考試成績的評判。沒想到非裔考官說：「女士，你路考未通過，需要再考一次。」我拿起考官先生給的未通過的證書，心情難過地回家。之後仔細檢查我考試的問題，考官評語是，當時有一輛黃色校車開過，考生等候時間不夠。因為美國規定，當車輛與黃色校車會車時，必須停車等待校車先通過。

第一次路試未通過，我有點沮喪，決心再加油，多練練，重讀交通規則，絕不能有一絲馬虎。於是我信心滿滿地再赴考試地點，坐上駕駛座，聽考官的號令，小心開車，僅過了一個路口，考官指揮我：「你可以把車開回，停靠路邊。」我心裡碰碰跳，開得這麼簡單，難道又沒有通過嗎？下車後，考官開出了一張通過考試的證明，而且告訴我，可以去辦理駕駛執照，可以開車上路了。

我高高興興地把車開回家，將上一次考不及格的單子找出來，和這張單子作了比對，我發現原來兩次考試，考官竟是同一名先生，簽名是完全一樣的。我還自我調侃道，為什麼第一次路試未通過呢？難道是考官心情不好？

其實考官是對的，要求嚴格很重要，汽車駕駛在路上，容不得絲毫大意，要防止交通肇事的發生，搶道是犯大忌的。通過考試，我吸取了教訓，受到了教育，開車多年，慶幸我從未吃過罰單，從未發生過任何不良事故，可見人人遵守交通規則，是十分重要的。

上述考汽車駕照的故事是真實的，下面再講一個領取綠卡 的故事。

我和外子也是同一天去申請綠卡的，我先生順利地得到了綠卡。其間我們從紐約搬到了新澤西 居住，我們去更改了新地址，先生是在新澤西的新家收到了綠卡。可我的呢？左等右等，不見綠卡寄到，時間一天一天過去，遷移新地址也不至於好幾個月還寄不到。

於是兒子領我到在澤西市的新澤西移民 局查詢，查詢的人不少，每次都要排長隊等候。在幾個月中，我們先後去了六次，從夏天等到了冬天，尤其是大冬天，寒風凜冽，吃不消，接待的官員每次都說：「你的綠卡已經寄出了，你再等等吧。」於是我著急了。

我第六次去的時候，仍是兒子陪我去的。這一次我等不及了，我大著膽子問移民官，究竟寄到哪裡去了？地址錯了嗎？能不能核對一下？畢竟我幾個月內查詢了六次啦，居然尚未寄到。我又大膽地提出能不能查一下檔案？移民官看著我這麼大歲數了，而且來此詢問確實已多次，他似乎也過意不去，終於去裡面房間查閱了檔案資料。

他從裡面出來後，開口就說：「你不是一九六八年出生的人嗎？綠卡早已寄出了。」這下問題終於找出來了，我馬上頓悟，找出了綠卡收不到的根源所在，像醫師找到了生病的原因一樣。我高興地說：「先生，你看我像一九六八年出生的人嗎？難道我比我兒子還小嗎？」移民官看了站在我旁邊的兒子，忽然笑了，而且又認真核對了我的申請材料，又重回檔案室檢查，原來我的案件尚未處理，還躺在檔案袋內呢！

移民官從檔案室出來，告訴我們這個真相，他說馬上就辦，我會很快能收到綠卡的。如此這般，這個烏龍事情終於真相大白了，也不辜負我們多次去移民局詢問。誠如移民官所言，我很快就收到了綠卡。這說明每辦一件事情，不能輕意言放棄，必須堅持下去才能成功。