一張泛黃的老照片（見圖），訴說著一段跨越數十載的深厚情誼，串聯起台北、香港 、舊金山 ，以及多倫多的記憶。

在相片的右邊，是我台北市立女子中學初中時期的同班好友。我們住得很近，那段無憂無慮的歲月裡，每天放學，我們總是結伴而行，在回家的路上分享著少女的心事與歡笑。

一九五八年初中畢業後不久，她隨家人舉家搬遷到香港，盡管相隔兩地，兩個小女生卻未曾讓距離沖淡了情誼，我們以書信往返，細數生活點滴。

我清楚記得，有一次她在信中附上了幾片山楂片，那時台灣未有山楂樹，我從未嘗過山楂片的滋味，收到這份來自遠方的禮物，吃起來真是津津有味。在我念高中時，他們全家又從香港搬到美國舊金山定居，盡管遷徙不斷，我們的通信卻從未間斷。

一九六九年一月，我和相識八年的外子步入禮堂，同年七月，我告別了慈愛的父母，懷著對前途的茫然，踏上了七零七波音飛機，與外子一同移民到加拿大多倫多。途經舊金山時，我們在這位好友家中停留了一個星期，她和她先生熱情帶我們遊遍了舊金山的著名景點，包括雄偉的金門大橋、蜿蜒曲折的九曲花街，以及充滿漁港風情的漁人碼頭。在漁人碼頭，我們嘗到了最新鮮的舊金山酸麵包，那獨特的酸味搭配鮮美的奶油蛤蜊濃湯，至今仍讓我回味無窮。

好友夫婦還帶我們去了當時美國最大的梅西百貨 公司，初次踏入如此規模的百貨公司，我們倆就像劉姥姥進大觀園般，目不暇給。這張珍貴的照片，便是在梅西百貨前拍攝的，左邊是我的外子，中間是我，而右邊，就是我初中就結為好友的好友。

我來到多倫多定居後，我們依然透過書信保持聯繫，曾將懷孕生子、撫養兒女的喜悅與辛勞，以及日常生活中的點點滴滴，鉅細靡遺地在彼此的信中分享。然而，到了一九八○年代，也許因大家都忙於工作和育兒，書信往來漸漸減少，直到最後，斷了音訊。

四十年的光陰悄然而逝，如今我時常會想起這位遠方的摯友，心頭總會湧上無限的思念，不知道她如今是否安好？歲月流轉，情誼如醇酒，愈陳愈香；真希望有一天，能夠再次與她取得聯繫，續寫這段未完的友誼篇章。