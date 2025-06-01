開始到家鄉的虹山水庫游泳，還是少年。夏天，到水庫游泳的人很多，不過，大都是到大壩去游泳，而我們則是到水庫僻靜的地方去。父親帶上我們幾個孩子，從實驗小學後面，沿著地區醫院後面的小道往下走，穿過一片長滿茭白的水塘，走到山腳村落邊，找到一處乾淨平緩的水畔，這才停頓下來。

這裡的地形跟沙灘有點相似，除了沒有沙；這裡水位平緩，近處是齊腰深的水，適合初學者。大壩那邊則不一樣，一下水去，腳就挨不著底了，再有救生圈套著，還是讓初學者恐懼。每年，虹山水庫總會有幾個溺水死亡的，大都發生在大壩這裡。一個夏天下來，我們就在父親的指導下，學會了游泳，之後好長一段時間，我們仍然習慣到這處鄉間野壩游泳。

到大壩去游，是成年後的事。

那時，已經插過隊，又讀了中專，回到安順工作。而高考 已經恢復了兩年，我卻因為讀了中專，必須工作兩年才能參加高考。一個人複習，得有堅強的毅力和定力，必須找到一些心理上的強大支撐，到水庫游泳就是這些支撐之一。我給自己規定了嚴格的作息制度：清早五點，起床鍛鍊。插隊時候落下了嚴重的腰疾，而且經久不癒，我選擇游泳，有點針對腰疾的意思，不過，到了冬天，就有了些自虐的意味。

冬天裡，我們那裡還是很冷的，尤其是凌晨，但是，我仍舊五點就起床，之後，顧不得洗漱，就出門跑步到水庫去。跑了大約一公里，就到了水庫，然後，脫了衣服，走下大壩，雙手捧些水，往胸脯潑上來，就有了幾分義和團刀槍不入的豪氣。接著，閉了眼睛，大吼幾聲，往水裡撲去。

凌晨到水庫游泳的人不多，不多的幾個意志都堅定，到了三九天，也仍然會按時現身。大家沒有利益衝突，為了共同的愛好，大清早聚到一起，格外和諧友愛。這些人以一個七十出頭的老人家為領袖，老人家姓姜，大家就尊稱他姜爺爺，姜爺爺組織分派任務，還負責點名。一個在水利局工作的中年漢子總是帶著溫度計，每天來了，就先量了水溫，大聲報出來，並記錄下來。姜爺爺來得最早，一個個問候了，就算點了名。

這個冬泳團體有一天鐵律，仗著夜幕還未啟開，大家都赤誠相見，裸體投水，一絲不掛在水裡游，那是一種自由了無牽掛的快樂。水溫很低，在水裡游了一會，就得趕快上岸，穿衣服的時候，手凍僵了，扣衣扣都有些吃力。

除了游泳，姜爺爺自己還有附加的項目，他會對著浩渺的水面吊嗓子，聲音老邁而蒼勁，渾厚而曠遠，在神祕莫測的水面往遠處飄蕩開去，似乎要撕破夜幕，迎來黎明。

游泳完畢，帶著滿滿的成就感，又一路跑著，背誦著被奉為經典的文言文，回到家中。帶著游泳歸來的清新，開啟出門上班前複習的下一個篇章，背英語單詞。

幾十年過去了，想起那段冬泳的日子，激情還是仍舊在心裡沸騰。