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溫哥華台灣女孩醒了 遭撞昏迷1個月 同學、鄰居接力探望喚奇蹟

我的台灣情結

吳至誠
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作者與家人於太魯閣國家公園合影。
作者與家人於太魯閣國家公園合影。

回憶我的一生，命運使得我與台灣有著不解之緣，且每次去台灣都有不同的感受。

第一次是一九四九年二月，那時候我在上海江灣機場氣象台擔任高空氣象探測儀器的機務工作。由於時局變化，奉令撤往台灣新竹，在神往已久、被日本占領五十年後回歸祖國的寶島，觀賞了阿里山、日月潭、台北故宮博物館、石門水庫等風景名勝，接觸了勤勞樸實的人們，也見到先期去台灣的同學、同事們，至今還印象深刻。因為機站尚未建成，便返回到上海留守處。

第二次是渡江戰役後的四月，本氣象台在嘉義復建完成，通知歸隊。在臨離開上海時，同學宋文澄囑咐到他的岳母家去取為他們的新生兒做的小衣服。他們兩口子之前從南京去了台灣淡水，夫人王棣華懷孕即將生產，正好讓我帶去。

在同學岳母家，我見到了他的姨姐王桂華，就是這次的巧遇，卻由此開啟了長達四年的戀愛，我倆於一九五二年八月結為夫妻，如今生息繁榮，已經四代十一口的大家庭了（桂華二○一七年去世，享年九十四歲）。

我回台灣不久，總部派我去昆明巫家壩機場，協助修復氣象台的高空氣象探測設備故障，任務完成後回上海基地等待轉機返回台灣。但戰事發展迅速，我便留在了大陸。

第三次赴台則是一九九五年，兩岸有了一定程度的開放，台灣中央大學承辦國際定向爆破技術交流會，在桃園舉行，我和冶金部武漢安全環保研究院的一位爆破專家徐天瑞同受邀參加。會後，主辦方組織了從中線跨越中央山脈，遊覽了沿太平洋的東海岸花蓮、宜蘭等處，別有一番天地。

第四次是二○○一年，我妻因妹妹一家在台灣，被定為台屬身分，但她從未去過台灣，一直很想去看看，卻無機會。恰巧那次母校總校友會組織的年度同學會可以攜帶家屬，當即報名並辦理了入台手續。

在那個年代，武漢僅開放香港自由行，可以透過旅行社辦理入港手續，不跟團，按規定時間自己回國。我倆同南京另外一對同學在當地旅行社辦妥申請，高興地抵達了香港，在中華旅行社拿到台灣入境證，正準備購買赴台機票時，發現這個香港通行證只批准一次出入境，即去了台灣就不能再回香港。

我們正在遲疑困惑時，一位好心的海關關員指點「打擦邊球」，即在台灣購買從香港去國內任何地方的機票，就能在到達香港機場後直接出境，無需經過海關檢驗。於是如法炮製，順利地在參加同學會之後，再一次遊覽台灣諸名勝景地，同時也圓了老伴多年的台灣遊之夢。

第五次是二○一九年四月二十二日，基於我們對台灣的特殊情懷，我們全家分別從紐約、武漢和上海飛抵台灣桃園機場集合，然後請導遊、包車作八天的環島遊。

這次的重點是中東部和橫斷山區，盡量住民宿，體驗傳統的民風民俗，大家都心曠神怡。但是，最後一天早上遊陽明山時，卻突遇烏雲密布，大雨狂風吹得人睜不開眼，無法下車觀望，無奈之下只得退而下山。所幸在台北故宮博物院參觀到張大千畫展，彌補了美中不足的遺憾。

寶島台灣的美景時常在我的腦海裡浮現，至今意猶未盡，希望有生之年還有機會故地重遊。

香港 武漢 故宮

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