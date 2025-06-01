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一九四九年，父親把二叔安排到江西景德鎮去幫忙辦貨，打理瓷器生意。二叔本性不是做生意的料，他好動、坐不住，喜歡體育運動，參加各種球類比賽，各種球藝都很精通。他在籃球比賽中結交了一位外國神父，兩人非常投緣，成為好朋友。在交往中，神父教二叔英文，他們用英文交流會話，二叔的英文水平突飛猛進，一口流利的英語讓人羨慕，在神父的傳教下，還成為了一名虔誠的信徒。

景德鎮陶瓷商會主席是一名六十歲開外姓周的老先生，他圓圓的臉龐上總掛著笑容，三七開縫的頭髮，梳理得一絲不苟。每逢外出辦事，周老先生身穿一件深褐色絲綢長衫，上面織有圓形壽字圖案，外面套上優質面料的馬褂，胸前左上方的小口袋裡裝上金色懷表，表上牽繫著一條金鍊子，另一端緊緊扣住胸前的鈕扣上。他戴了一副無框架的金水邊眼鏡，腳下蹬上一雙棕黑色珵亮的皮鞋，手上拿了一根文明棍（拐杖），走起路來很氣派，挺有紳士之風度。

周公館豪華、氣派，家庭富裕；周老先生有四兒兩女，親家都是豪門貴族。當周先生知道二叔是軍人出身，又跟外國人有交往，並是單身，便想把他的二姑娘許配給二叔。

這位二姑娘芳齡二十三，五年之前，已訂婚許配給一戶趙姓財主家的兒子。姑娘到了二十歲那年準備出嫁，卻突然遭遇不測風雲，橫禍降臨，趙家的兒子在運送貨物途中暴病身亡。二姑娘在家待了三年之久，沒有人敢來提親，說是這姑娘霉氣很重，都害怕與她和合。眼看女兒的終身大事難以求成，這也急壞了周老先生。

在開陶瓷商會的時候，周先生特意和二叔親切互動，並邀請二叔去他家作客，經過全方面的了解，周先生感到很滿意，下定決心要套牢這位女婿。從此，好酒、好菜、好招待，二叔便成了他家的座上客。

周家不斷在生活上照料二叔，還拿出不少資金援助，讓他自立門戶做瓷器生意，為他買樓置房。二叔不信邪、不怕鬼，什麼晦氣、霉氣他全不在乎，這樣的好運怎能抵擋得了？他也不徵求母親和大哥的意見，就要和周家的二姑娘結婚了。

周先生覺得二姑娘太受委屈，怕她婚後得不到尊重，因此把婚禮搞得特別氣派、豪華。記得他的婚房是在一條大巷子裡的別墅，布置風格奇特，中西結合，有寬敞的大客廳，客廳上方有一個寬長的條亭，條亭的前面有個紅木八仙桌，兩旁兩把雕花椅子，左右兩邊也有椅子和茶几搭配；兩面牆上懸掛著中國山水畫和古色古香的條幅。

穿過大客廳，後面是自家的小客廳，放的都是皮沙發，沙發前面有小方台，配著精緻的擺飾。窗台旁有個古老的留聲機，不斷傳出悠悠動聽的音樂；牆上掛的是西洋風景畫和抽象派的油畫，把整個氣氛點綴得溫馨、優雅。

迎親那天，大巷子正前方出現了一座高大的彩牌樓，上面大紅大紫艷麗的鮮花和各種各色的彩帶、氣球隨風起舞，迎接著新娘到來。

新娘子坐在披著大紅絲幛四人抬的花轎內，前面有洋鼓洋號的樂隊奏曲，吹吹打打整齊的步伐慢慢前進著。後面緊跟著「十里紅妝」，由兩人一組，一前一後抬著沉甸甸的嫁妝緩步前行。隨同新娘子的珠寶首飾盒裡，裝有珍珠項鍊、玉石配帶和祖母綠戒指……。炮竹震天響，鞭炮滿街舞，婚宴足足舉辦了三天三夜，熱鬧非凡。

解放後，二叔在政治上、生意上受到很大衝擊，由於他有一股剛毅之氣，也有心理準備，他總樂觀地說：「我是個老運動員，每次運動來了，都少不了我。」又補充道：「一場大雨過後，有人看到的是一片彩虹，有人看到一地汙泥。但是，我心中永遠裝滿了希望。」

瓷器生意停擺，二叔一家來到上海，二叔被應聘到一所中學，成為一名英語教師。二叔一直認為上帝眷顧他，神父教他學會了英文，到了最困難的時候，英語竟派上了大用場。

改革開放了，在二叔退休 之前，一天忽然來了一位老先生敲隔壁鄰居的大門，大門久久未開，二叔見狀，請老先生進他屋裡稍坐，問清楚老先生的來意。原來，老先生是黃埔軍校高年級的學生，他特地從美國回上海，尋找他很要好的老同學，看看能幫助他做點什麼。

遺憾的是，鄰居老同學在好多年前就過世了。老先生紅著眼圈說：「真沒想到，從此就見不到面了。」

當老先生知道二叔也是黃埔軍校的同學，而且是某屆某班的學生，他一時想起了低年級是有一個叫彭長鳴的人。他倆回憶當年學校的場景，有說不完的話，講不盡的故事……。老先生真摯地問：「你有什麼需要幫忙的？」不久，二叔攜帶著嬸娘乘上了東方航空 飛機，來到了美國，老先生為他們安排了衣食住行，過上後顧無憂的生活。