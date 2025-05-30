作者二○一○年送孫女及好友家的雙胞胎上學前班。

人們常說「在家靠父母，出外靠朋友」，到了國外，人們對此感觸尤深。

兒子二○○○年從中國陝西移民加拿大 ，置身老外的環境，舉目無親，倍感孤單。生活一段時間後，透過了活動，結識了一些朋友。

先是一對畢業於西安軍事電訊工程學院的年輕夫婦，真是難得，我們在陝西生活工作幾十年，我們好些學生也從那裡畢業，彼此便有了共同語言。他們家生了一對雙胞胎，大家就以此作為他們的代稱。

後來媳婦在產婦學習班裡又結識一個朋友，她祖籍陝西，也是共同之處。過了兩年，兒子原單位的一位同事也移民來到滑鐵盧，暫住在他家，恰逢我們兒媳生產，他們夫婦就代為照料。

往後二十多年，他們四家就像兄弟姊妹一樣互相照料。孩子小時上學前班，如果一家有事，就托其餘幾家代送。學前班下午放學，父母還沒有下班，孩子雖可委託老師代管，但要增加收費，我們爺爺奶奶沒有事，就代為照料。小學階段就這樣過來了。

四家人慢慢都一步步發展，房子愈住愈大，大家都搬了幾次新家，這時他們就互相開車支援，幫著運送家具，一趟又一趟。等到一切安排好，新居的主人設宴感謝，芝麻開花節節高，大家都很開心。

四家人平時輪流聚會，時間都定在端午、中秋、春節 和聖誕前後，使下一代也受到熏陶，包粽子、吃月餅、過年發壓歲錢、貼春聯、穿唐裝，在西方的土地上復原中國文化。他們互相約定，這都是為了教育孩子。

壓歲錢採取對等原創，你家一個孩子，我發一百加元，我家兩個孩子，你給每人五十元，孩子高興，大人也沒有矛盾。同時要求孩子在拿紅包時，要說幾句中文的新春祝賀語，利用機會使孩子不忘中華傳統。孩子拿到紅包，坐在地上數錢，興高采烈。

聚餐時主辦家出力最大，其他三家都各帶一個拿手菜，開席時長餐桌上擺滿，大家興沖沖地拍照留念。飯後集體合影，因人數近二十，就在樓梯坐下，孩子們愛耍怪，層層疊疊，留下深刻印象。

加拿大人喜歡按時令搞些活動，四家人入鄉隨俗，夏初到湖邊露營 ，幾家約好時間，老老少少會合，一起做飯，白天下湖划船戲水，晚上點起篝火，體驗城裡少有的風情。二○二一年雙胞胎家在休倫湖邊購買了別墅，請大家歡聚，我在後院湖上划皮艇（kayak），划船的功夫還是高中時在杭州西湖練就，心裡特別興奮。

二○二二年我晉身九秩，幾家好友認為我喜歡攝影，合買一台日本高級相機作賀禮送來，我卻之不恭，就作為寶貝珍藏。那年四家的孩子面臨升大學，他們一起在公園聚會，掛起大橫幅，所有的餐具都印著祝賀語，各家都在橫幅前留影，我們老人給孩子發紅包。有的孩子去國外畢業旅行，給我們帶回當地的紀念品。

四家關係親密，有時某家臨時要離開幾天，就會讓其他幾家某人來家裡住幾天，代為看家護院，照料貓狗。

四家各有特長，趙家專業水電，有一輛工程車作座駕，大家這方面有問題就勞動他的大駕；雙胞胎家專業電訊，電器等有問題，他手到病除；我們夫婦是四家唯一的長住老人，包粽子、搓湯圓是我們的特長，年年到時候給各家送一堆。

我們在滑鐵盧和他們相處近二十年，看四家從租房到住大別墅，見證孩子出生、成長和上大學，留下難忘的記憶。