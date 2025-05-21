偶然開車路經，瞥見美國郵政 設在鄰里街角的藍色郵筒，心底常泛起一絲熟悉而遙遠的悸動。經歷過「家書抵萬金」的手寫書信時代、乃至投稿過台港與大陸內地，以及，出社會後做小生意時不時需要投遞包裹，對這藍色郵筒始終懷有一份特殊情感。

每個郵筒瞧著也許大同小異，但當伸手拉下投遞口的瞬間，它會發出獨有的「通關密語」。最常聽見的，是「咿呀」或「嘰嘎」之類、近似於鐵門樞紐摩擦的尖刺聲響，其區別只在或洪亮張揚、或輕聲細氣。當然，也有悶不出聲，很難打開的「狠角色」，那有可能是樞紐生鏽卡住、或罕用不常開的跡象。

每當將信件擺入投遞口、鬆手讓投遞活門自動彈回關上的瞬間，經常傳來一聲很大的、帶有嘰嘎聲的「砰哐」，伴隨著信件或郵包落下，從郵筒內部反饋的大小回音，寄信「儀式」就此完成。

寬大的投遞活門，還可容投入特定尺寸、重量規定在一磅以內的小型包裹，只要家裡能上網並有印表機，加上有磅秤準確測量包裹的重量，便可自行在家把包裹封裝好，再從郵局網站輸入資料購買郵資，並打印出帶有掃碼編號的郵包住址條，將之貼在包裹上投入郵筒即可，大大省去了親自去到郵局排隊、透過窗口寄件的麻煩。

按照生活作息所可能路經使用的郵筒，視所在位置附近是商業區或住宅區，每個其實效率不一，久之便熟悉了哪個郵筒的投遞口會發出震天價響，哪個總是「卡殼」，哪個正好郵差都會按照上頭的時間表準時去收件，這能讓你寄出的包裹在最快的速度被送達中轉站以及郵政局總站。有時，過個長周末假期後去寄件，真會碰到筒內堆積了包裹高疊至頂端，而門閥就此被卡住、只能開一半的情況。

當「寄信」這個熟悉的日常，伴隨著手機簡訊與電子支付的興起盛行，而逐漸淡出生活的同時，郵筒接收郵包投遞的靈活業務，也曾滋潤了我的斜槓副業多年。

除藍色郵筒，還有一款橄欖綠的郵筒特別耐人尋味，常見它單獨矗立街角，或有時跟藍色郵筒並排。此郵筒密封上鎖，不見投遞口，筒身有美國郵政「Relay Mail」字樣，作用是「中繼箱」，是為了加快內部作業的設計，用來沿途放置剛收到的新郵件，以及已整理好、需要就近遞送的郵件，以便稍後由其他郵差提取和投遞。

不管在哪個年代，我發現有很多觀光客甚至新移民 ，搞不清楚它幹什麼用，又因該筒顏色較近似家鄉熟悉的平信郵筒，而多有誤解。我剛來美國前幾個月裡，亦曾有過類似困惑，甚至親眼見到，有一華人 老先生試圖將一封薄薄的航空信塞入那深鎖的筒箱縫隙中不得，憤怒地用我聽不懂的家鄉話在問候，後來竟把插入箱縫不到一半的信就留在了那裡。

在美定居五年後，識得一名華人郵差，親口問過，如是情況該信件是否還算送出，他說可以的，如果被郵差撿到的話；一封信上頭一旦貼了郵票並有收信地址，就屬於聯邦管轄的業務。早期他時不時會在中繼箱的箱縫上發現郵件，有時還被吹到地上，更見過有人拿了膠帶把信貼在筒身上。再後來才了解，偷盜郵件屬於聯邦犯罪，有些知法者為避免誤會與惹禍上身，見之會連彎腰拾撿都忌諱。

會想要寫這篇文章的原因之一，竟是最近突然發現，多年居住的小城裡，那些中繼郵筒不知何時統統消失，儼然一個不剩。不言而喻，郵政業務的萎縮，已到了必須淘汰中繼箱來節省時間及人力的地步。老移民的生活記憶中，又多了一樁被時代抹掉象徵意義的物件。

更聽聞今年初紐約市發生多個中繼箱被撬開、所有郵件被偷盜的事件，據稱歹徒是衝著社安金支票及收集個資倒賣而為。世道到底不同了，在此刻將之淘汰，似乎也成了某種順勢而為的解決方案。

在我念大學的工讀歲月裡，曾在台灣移民開設的禮品店內打過零工。那是「台灣製造」在美國正值興旺的八○年代中期，店內貨品有一半以上來自外包訂單。其中有件熱門商品，是仿美國郵筒造型的洋鐵皮撲滿（見圖），幾乎按比例縮小，「投遞口」帶有把子，用手指扳開，可容存入零錢和鈔票。

當年這一個存錢筒賣十美元，因太可愛又接地氣而供不應求，老闆瘋狂進貨，一個月裡賣掉一百來個。那時一個麥當勞漢堡還不到四毛錢，我的時薪也就只有四塊二毛五，就算有員工折扣，仍嫌買它過於奢侈。沒想到，幾近三十年後，我又在二手店裡與它重逢，花三美元購回，如是「台灣製造」現在美國已被列為「陳貨」。

不久前，丹麥宣布於今年六月全面結束派遞信件服務，廢除郵筒，以後國營郵局只辦理包裹遞送，並對未使用過的郵票辦理退款業務。數位化的衝擊，居然能讓一個國家的郵票就此廢止出版，信紙信封與賀卡也都將被市場一併淘汰，或淪為骨董陳貨。這對於經歷過沒有即時通訊軟體、沒有視訊電話，曾僅用一紙書信來表達真摯思念的人而言，是非常不可思議的變革。

也是，感慨歸感慨，我又有多久沒寄出過一張貼了郵票的手寫卡片？盡管美國郵政年年虧損連連，早已不是新聞，而我發現自己僅能為後代子孫留下的一種遺產，就是把這些瀕臨絕跡於生活之中、乃至有可能完全消失的老物件，透過文字記載下來。