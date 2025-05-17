「文革」期間入社會工作，「抓革命促生產」，職工運動會一律取消。一九七七年「撥亂反正」時期，我工作的省建築公司才恢復舉辦運動會，所在機械施工處很重視，讓報名選手脫產十天進行訓練備賽。

我報名在中學訓練過的全能那三個單項，第一項百米短跑，我全力疾奔，雖然姿態正規，速度卻遠不及那些坊間飛毛腿，一敗塗地。正累得呼哧亂喘，第二項鉛球開賽，對手不乏幹重體力活兒的膀大腰圓壯漢，托起沉重球體，不講究動作合理，僅憑渾身猛勁，像扔皮球似地，就將鉛球撇出老遠。我這精瘦體格，無需比試就甘拜下風。

午後休息妥當，參賽最後項目跳高，我以中學時練就的先進俯臥式跳高技術，輕鬆淘汰了一批對手。最後剩下四人，看來我這身高一米八的精瘦體格，加上很像專業運動員的技術動作，可望躋身前三。結果一名身高一米八五、比我還瘦的上海知青出身的工人，彈跳力驚人，以初學級的跨越式姿勢，每個高度都輕盈越過，勝券在握。結果我以一米六十高度，獲得第三名，總算沒有一無所獲的鎩羽而歸。

雖然我的實戰參賽成績每況愈下，但我終於如願以償地進入體育界工作。一九七九年，我調入剛建立的省體育科學研究所，從事運動情報研究工作，因而經常可以進比賽場地免費觀看各種體育賽事，喜不自勝，樂在其中。

少年時代不經意間的體育鍛鍊，看似雲淡風輕，實則潛移默化地引導了我的人生道路。出於對體育運動的喜愛和擅長，我在從事相關體育的職業生涯中，如魚得水。一九八○年代，我關於冰雪運動項目的賽事報導和照片，陸續發表在國家級媒體「體育報」和「新體育」報刊上。我參與拓荒中國體育美學、體育文化學及體育聲像情報學的研究領域，並有學術論文發表。

一九八七年我參與創刊中國第一份「滑雪」雜誌，以唯一責任編輯工作統籌全刊。尤其以入選第一版中國大百科全書體育卷十幅照片等學術成績，我順利被美國大學錄取，由此開拓出得以逃離政治社會的後半輩子自在生活。

體育因素在我一生的命運選擇中，起到了關鍵性的決定作用。曾經從事過的體育和藝術，直接影響了我的人生；體育賦予了我的健康與快樂，藝術陶冶了我的氣質與品格，得以受益終生。

我在中國的體育科研工作中，了解到體育在美國是一項大生意。移民美國後，無從光顧票價高昂的運動賽事，時常在電視上觀看體育比賽和奧運 的現場直播。僅在一九九○年代獲贈過洛杉磯 道奇運動場入場券，觀賞過一場熱火朝天的職業棒球賽。

我不熟悉這項在美國盛行的球類運動，在現場被歡呼雀躍的滿場觀眾發燒情緒所感染，欣喜體會到集體起立坐下之「海浪」席捲式參與樂趣，切身見識了美國運動文化的全身心投入與痴迷熱情。

當然，退休後也在健身俱樂部，參與過乒乓球、壁球、器械健身，和堅持從兒時就會的游泳等體育活動。

值得一提的是，因周末在中文學校教習書法，一九九二年五月我曾代表所在學校，參賽在洛杉磯舉行的第十一屆美國華人 運動會，分別獲得了跳高第一名（見圖）、鉛球第二名和跳遠第三名的「優異成績」。

需要補充說明的是，凡我參加的上述三項分年齡組比賽的參賽選手人數，順序為各一二三人，也就是我分別獲得的比賽名次，也可謂該項目的倒數第一名。盡管如此，還需要特別強調指出的是，我所參賽的跳高項目，裁判是曾獲世界女子體操冠軍的馬艷紅，跳遠項目的裁判，是曾經創造過男子跳高世界紀錄的朱建華。

遺憾的是，我在這屆華人運動會的父子接力項目中，人過中年用力過猛，因腿部肌肉拉傷而忍痛告別體育活動。雖然之後再未下場參賽，但觀賽興致一如既往。

眼瞅著二○二八年的下屆夏季奧運指日可待，我這年過古稀老當益壯的資深體育運動「發燒友」，早已整裝待發購票觀賞送到家門口洛杉磯的舉世盛會。畢竟，能親自臨場觀看奧運比賽，也不枉在體壇走過一遭，此生足矣。（下）