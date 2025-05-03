在去中國山西河津采風前，我不知道中國有河津。我去過日本 的河津，日本的河津在伊豆半島，那裡以早櫻和溫泉聞名天下，川端康成為此地留下了一部小說「伊豆的舞孃」。

從東京出發，坐電車到河津，也就兩個多小時，出了河津站，便能在廣場看到舞孃的銅像，銅像原型是山口百惠飾演的「伊豆的舞孃」。只要你能找到銅像，便可看見河津的「踴子路線」， 其路線還原了小說中舞孃薰子的行蹤；大學生與薰子在伊豆半島相遇，相互愛慕，最後因階層懸殊而不得不揮手道別。踴子路線是熱愛川端康成和山口百惠粉絲們的朝聖之旅。

日本河津與山西河津隔山隔海，我在網上查了，兩者並無深層次的歷史紐帶。山西河津的底蘊是浸在黃河水裡的，孔子高徒卜子夏，早在兩千五百年前的春秋，就開始在這片土地上行走。現在的黃河因為常年治理，變得乖順聽話，但是古黃河在河津兩岸水勢洶湧，浪濤呼嘯著奔過陡峭的石峽。千年的故事留在黃河懸崖的刻石上，也沉澱在兩岸的黃土地裡。

「史記」有記載，孔子去世後，子夏到魏國的西河（現在的河津）設帳講學，培養出了李悝、吳起等傑出弟子，在紛亂的戰國大放異彩。我們一群采風作家拜訪了子夏的祠堂，祠堂朱門灰瓦，院內綠樹成蔭。導遊告訴我們，曾經有學子在高考 前祭拜先賢子夏，後來中了山西的狀元，如今高考前的祭拜成了傳統。祠堂後面是子夏的墓塚，一碑一土，黃土隆起如小丘，四周古柏環繞。墓碑為民國年間所立，子夏之墓的石刻，筆力堅硬遒勁，透著銘心刻骨的力量。

作家們紛紛感嘆，子夏一個大人物，墓地竟如此孤獨簡樸，沒有漢白玉的碑亭，沒有鎏金的銘文。河津一文人說，正是因為簡單古樸，不引人注目，才躲過了文革的打砸，破四舊鬧得厲害的那些日子，墓地四周都是菜地。回頭看看，應為子夏感到欣慰幸運，畢竟他先師孔子的墓塚慘遭革命小將挖掘。子夏生前推崇 「君子憂道不憂貧」，就為他保留這份樸素和安靜吧。

河津名家輩出，如星光燦耀了黃河兩岸；司馬遷、王勃、薛仁貴、王通……，無不在中華歷史的長卷中，留下了濃墨重彩的一筆。

司馬遷的故鄉是在河津還是在韓城，目前史學界和民間都存在爭議。河津與韓城隔著一條黃河相望，共飲一江水，不都是一家人嗎？司馬遷自稱「遷生龍門」，河津文人強調：鯉魚跳過的龍門就在河津，只有黃河與龍門才能孕育出司馬遷氣壯山河的史筆。我倒是認為，河津與韓城可以聯手打造一個「司馬遷路線」，正如日本河津的「踴子路線」；日本利用本土文化資源，對文學、藝術、歷史名人深度挖掘，打造出沉浸感的主題旅遊路線，這方面堪稱典範。

河津是王勃的故鄉，這個沒有爭議。我們知道的王勃，就是那個寫下「海內存知己，天涯若比鄰」的大詩人。

薛仁貴也是地道的河津人，我們一群采風的作家還去拜訪了他的寒窯遺址。王寶釧苦守寒窯十八年，薛仁貴功成名就後回鄉尋妻，王寶釧苦盡甘來，故事傳唱了千年，在民間早深入人心，婦孺皆知，但這世間有多少人知道，她的寒窯就在河津。

若問我河津之行的最深印象，當然是登攀黃河大梯子崖，也稱龍門天梯（見圖）。天梯是北魏孝文帝時期，人工開鑿的軍事古棧道，被稱為天下第一掛壁天梯。面朝滾滾的黃河，萬仞絕壁之上，天梯盤旋而上，難以想像古人的勇毅和智慧。

當我們登上龍門山頂，長風浩蕩，千載濤聲似乎在耳畔洶湧，極目遠眺，黃河如長龍蜿蜒東去，兩岸雄峰，屹立成華麗的屏風。不知是誰在說，他閉上雙眼聆聽，能聽見大禹開山的斧鑿聲響，猛然睜開雙眼，看見一群金色的鯉魚躍過龍門，浪花四濺中飛向天空。

悠長的時光裡，多少名人的身影在此回放，薛仁貴一襲白袍，挽弓射雁，王寶釧獨守寒窯，望穿秋水；司馬遷仗劍遊歷，一部「史記」光照千秋，山河為證；王勃在暮光中登高遠望，或許在故土就賞閱過「落霞與孤鶩齊飛」的驚豔風景……。（上）