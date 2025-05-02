這張七十年前的老照片（見圖），是當年爸爸駐防在台灣桃園空軍基地時拍的。爸爸當時說，再過些日子他就要四十歲了，身為梁家四代傳承唯一的男丁，而且妻賢子孝，有資格當老太爺了，他特別到桃園街上訂做了一件長袍，在桃園空軍眷村裡拍下這張照片。看得出來，那時的眷村真的是竹籬笆牆呢。

照規定，爸爸每幾年就會調換到不同的空軍基地駐防。那時候有很多軍眷都會跟著當軍人的父親過幾年就搬一次家，很少有空軍太太是職業婦女的。但是我媽媽在屏東郵局當會計，為了工作和我們安定的學業，媽媽決定自己持家，不跟著爸爸到處搬。

我們一直住在屏東的眷村裡，爸爸每個月回家過個周末，就是我們見到他唯一的機會。當時整個眷村裡只有一戶人家有軍用黑色的老式手搖電話，所以爸媽的聯繫方式，是爸爸每天都會給媽媽寫一封限時專送的信，和媽媽話家常。爸爸說，他是給屏東郵局做業積。

有一天媽媽收到爸爸的信，裡面有這張照片，很高興地拿給我們看，問我們爸爸像不像個老太爺？我最崇拜英俊的飛將爸爸，所以我說一點也不像。

過了不久，爸爸就為國捐軀了，他還不到四十歲，也沒有當成老太爺。現在，我的兒子們都年過四十了，爸爸，您可知道我還在想念您？