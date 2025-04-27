髮妻王琦英生前，我們共同生活了二十多年，生育了三個兒子，她一輩子也未盼來戲稱「小棉襖」的女兒。為此事她深感遺憾，曾數次對我訴說怨言，她一當玩笑二當真地說：「你無用，沒有生女孩的種。」我戲弄她說：「不是我無用，可能是你無用吧，我和紅顏知己怎麼生出了女孩？」她半信不信地說道：「在哪裡？給我抱來看看。」我說：「你等著，到猴年馬月我就給你抱過來。」她喜歡生個女孩，難道我就不喜歡女孩了嗎？

在王琦英不幸病逝七年之後，我二兒媳剖腹生下了一個女孩，聽到這個好消息後，我欣喜若狂，和再婚的老伴一同到市人民醫院婦產科看望母女二人。當醫師的二兒媳，雖然剖腹產生了孩子，依然是精神煥發，心情愉快，順便為女兒起名為「秦爽」。

剛來到這個世界上的小孫女，胖乎乎的身材，大大的眼睛，不時還笑笑，這邊看那邊瞧，一舉一動都讓人喜歡。假若髮妻還在世，看到如此「天使」般的孫女，豈不恣煞了！

在回家路上，老伴批評我說：「兒媳剖腹生了孫女，為咱家立了大功，你見了兒媳怎麼連個好臉都沒有，難道生了女孩你不高興嗎？」我說：「當公公的在兒媳面前，嘻嘻哈哈是不成體統的，我的高興藏在心裡。」老伴說：「原來如此。」

光陰似火箭，日月如飛船。轉眼之間，秦爽一直從小學、中學、大學英國留學，取得學位後回國，在上海中遠海運集裝箱運輸有限公司服務。她喜歡運動，數次參加馬拉松並取得優良成績。

去年她結婚前，與愛人來濰看望爺爺、奶奶，我在闔家人參加的酒會上，展示了三十二年前拍的這幅「祖孫同框 」（見圖），體現了祖孫間的深厚情誼。她是我第一顆掌上明珠。我們闔家人，到杭州西湖著名大酒店參加了他們的隆重婚禮。