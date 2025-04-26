天龍古堡位於貴州省安順平壩縣境內的天台山麓，茶馬古道要衝，有黔之腹、滇之喉之稱，是古代西南邊陲重要軍事要塞。

據當地人講，他們的祖先是江、浙、淮一帶的漢人軍戶，明朝洪武年間，被朝廷調遣來此地屯田戍邊。據有關史料記載，朱元璋消滅元朝梁王以後，為了防禦元朝殘餘勢力反撲，應對突發事件，鞏固和加強對西南邊疆的統治，從江、浙、淮一帶募集軍伍，讓他們攜帶家眷來這裡安家落戶，屯田戍邊，被稱為天龍屯堡。

由於文化和生活習俗的差異，他們與當地土著很難融合在一起，孤獨無依，所以格外團結，嚴格恪守內地漢人的風俗習慣，加之是軍隊建制有嚴格紀律。所以，雖然經歷了六百餘年的滄桑變化，仍然保留著當時的文化傳統和風俗習慣。

天龍屯堡的文化遺跡有著典型的屯墾戍邊文化特質。一是天龍屯堡的寺廟與其他地方不同。眾所周知，佛、道、儒尤其是佛、道兩家，信奉的神不同，宗教主張不同，長期以來爭論不斷，水火不容。而屯墾戍邊的軍戶信仰各異，信奉佛教、道教和孔聖人的都有，由於環境和物質條件限制，不可能修建許多廟宇，只好合三為一，讓水火不容的佛、道、儒三教主神，打坐的佛祖、渡海的八仙、正襟危坐的聖人，同處於一座「三教寺」內，不爭不鬥，和諧相處，共同旺盛香火。這一獨特現象，恰好反映了屯戍文化的特點，算是一大創舉吧。

另一個屯戍文化的現象就是「地戲」，是最古老、最原始的戲劇表演形式，全中國僅天龍屯堡獨有。顧名思義，「地戲」是撂地攤演出，沒有舞台，演員戴面具，是由流行於西南少數民族地區的儺戲發展而來。儺戲起源於少數民族的圖騰崇拜和鬼神信仰，是民間敬神驅鬼的祭祀儀式，類似中原地區的「跳大神」，只是儺戲戴面具，跳大神不戴而已。

「地戲」有鮮明的軍屯戍邊文化和地域文化的特徵。江、浙、淮軍戶從繁華的魚米之鄉遷來此地的窮鄉僻壤，沒有任何文化娛樂活動，難免觸動思鄉之情，為了活躍枯燥乏味的生活，穩定軍心，便將當地的儺戲移植過來。

移植過來以後，觀眾由當地老百姓變成了軍人及其家屬，任務由祭祀鬼神變成激勵鬥志和慶祝勝利。為適應這一變化，對儺戲內容和形式進行了改造，演出劇目沒有纏綿悱惻的花前月下、才子佳人，而是以歷史戰鬥故事為主，硬漢，陽剛，經常演出主要是「薛家將」、「楊家將」、「岳家將」、「三國」、「瓦崗寨」等。由單純的「鬧儺」，發展為唱唸做打舞，為了鼓舞鬥志，動作粗獷有力，節奏鏗鏘鮮明，唱腔高亢，響遏行雲。

由於山區特殊的環境，演員在山間平壩演出，觀眾在山坡上向下觀看，如果像儺戲那樣演員把面具垂直戴在臉上，觀眾只能看到演員的頭頂和前額；為了能讓觀眾看到演員的臉，改為斜戴在前額上，觀眾就可以看到面具的全貌了。

六百多年來，地戲在天龍屯堡一代傳一代，至今依然保留著當年的原汁原味。為了更好地繼承和發展傳統，天龍屯堡培養了一批形象、聲音、身段都好，生龍活虎的年輕演員，為古老的地戲輸入了新鮮血液，使古老的地戲煥發勃勃生機。

我在天龍屯堡欣賞了「三英戰呂布」（見圖），果然與眾不同，別開生面，耳目一新。生動的表演至今歷歷在目，高亢的唱腔縈繞耳際，難以忘懷。