那時，真恨不得每天都去吃碗包麵、吃兩個烤餃，但就那點零花錢，怎麼夠呢？於是每個星期回家拿米時，便多拿一點，賣到包麵鋪裡。

曹師傅按市場價格收買，除去吃包麵烤餃的，多的找給我們，這樣的話，每星期都可以到包麵鋪光顧一兩次，甚至三五次。當然米也不能拿得太多，那時農村才基本解決溫飽，父母知道我們拿米去賣錢換東西吃，肯定要挨罵。

雖然是生意人，但曹師傅夫婦還是很善良的。記得有一次，我們幾個同學去河裡洗澡，有人撿到一條二、三兩的鯽魚，這麼重的鯽魚，算是很大的了，拿到家裡不現實，扔掉又捨不得。有人建議，到曹師傅鋪裡去換個烤餃吃吧，但這畢竟只是一條小魚，拿去換好像有些冒昧。估計考慮到學生不容易，曹師傅竟然同意了。

看著同學大口大口吃著烤餃，我們十分羨慕，以至以後去洗澡時，總是拚命往四處看，希望能發現條小魚，拿去換烤餃吃。可惜的是，我一直沒有那麼好的運氣。

除了買包麵、烤餃，包麵鋪還擺了很多連環畫，那是我的至愛，因而特別喜歡包麵鋪。看連環畫一本只要兩分錢，到了課外活動時間，便可到裡面消遣。曹師傅整理了三、四個大木架，連環畫一本一本擺在上面，估計兩、三百本。

連環畫內容十分豐富，戰鬥的、偵破的、武俠的、愛情的、科幻的、神話的，可以說應有盡有。有中國古代四大名著、「說岳全傳」、「三俠五義」、「隋唐演義」等通俗小說系列；有當代名著改編的，如「阿Q正傳」、「駱駝祥子」等；還有希臘神話、阿拉伯故事等外國神話故事系列；甚至還有外國名著改編的，如「約翰‧克里斯多夫」、「大衛‧科波爾菲」、「海蒂」等。

特別令我喜歡的是，當時放映的電影、電視連續劇，很快便有配套連環畫，如「霍元甲」、「陳真」、「霍東閣」等武俠系列。

那時我到包麵鋪，更多的是看連環畫，有時候去即使吃包麵，也是一邊吃一邊看連環畫，別提多享受了。可能是生活比較困難吧，一碗包麵，一本連環畫，足以讓人非常滿足。

那時零花錢原本不多，賣米的錢也有限，加之不會打算，往往一個星期前兩三天便花光了。到了星期四、五，只能聞著包麵鋪的香味乾吞口水。

有一次我印象特別深刻，那是冬天裡的星期四，突然降溫，冷得我瑟瑟發抖，在學校本來就吃不太飽，一冷就顯得更加饑餓，想光顧包麵鋪，但口袋早已空空如也。實在沒有辦法，便打米的主意了。我計畫著餐數，大概要留多少米，把能剩下的最大限度拿出來。

挨到課外活動時間，我縮著身體走進包麵鋪，那點米賣了一毛二分錢，一毛錢買了碗包麵，兩分錢看本連環畫。十個包麵稀稀拉拉浮在碗面，我把醬油倒得多多的，撒上蔥花，顯得特別的香。我一個一個慢慢吃著，不停地喝著湯，一邊看連環畫，生怕這溫馨的時光，一下便沒了。雖然外面寒風呼嘯，但此刻身上心裡卻感到特別舒服，我甚至覺得，這就是人間最為美好的時刻。

這麼多年過去了，生活不知提高了多少檔次，但我始終記得曹師傅的包麵鋪，非常懷念包麵鋪裡的那些舊時光。我一直琢磨，當初一邊吃包麵，一邊看連環畫，原本非常簡單，為啥卻是那麼享受？想想也就明白了：包麵可以滿足物質欲求，連環畫可以滿足精神需要，人一生的追求，不正在於此嗎？

遺憾的是，當年不時可以滿足的簡單東西，如今離我卻愈來愈遠了。（下）