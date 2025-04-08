上世紀四○年代初，大陸上空滿布烏雲，由於遭受日本 侵略的凌辱，家國凋零，我們的家鄉，廣東台山一帶，被日軍侵占後，燒殺擄掠，到處都是一片廢墟，加上天公久不下雨，莊稼歉收，人人都在生死線上掙扎求全。那時我們正是孩提時的兒童，過著食不飽衣不暖的艱辛日子，然而少年不知愁滋味，我和我的童伴結隊一起，到山上採野果，打野蜂，到河圳捉魚，在田野裡抓青蛙，或到山上挖土茯苓……，過著艱辛中又充滿著喜鬧的童年生活。

一次，霜降節令過後，同伴中有人提出，現在村裡後山的兩棵野生栗子樹的栗子成熟了，我們可以去採摘回來充饑。是呀！大家於是爬上村裡的後山，蜂擁著穿到樹林叢中，來到高大的栗子樹下仰首張望，只見樹上張掛著累累的栗子，垂下頭來，像歡迎我們的到來。怎麼採摘呢？採栗子不像採桃金娘那樣手到擒來呀。

正在搔頭弄首間，一位叫木生的童伴說：「我回家拿枝長竹竿來。」邊說邊飛快地跑回家，拿了一條長竹竿和一根繩子，來到樹下，在竹竿頂上綁著一個樹鉤子，鉤子向著栗子往下一拖，不少栗子散落下來，跌落在周遭的小樹叢裡面，一粒粒的，很難找的呀；如把小鉤子換成小鐮刀，就可把一小叢的栗子樹削下來。

大家正在籌措間，一位叫阿泮的童伴說：「讓我爬上樹去，把有栗子的樹枝折下來。」邊說邊爬樹，但手攀不到樹上的樹杈，身子就滑了下來，我們在樹下幾個同伴，連忙一起弓起腰，搭成一張腰桌子，阿泮站在人腰桌上，一手攀著樹杈，很快就爬到樹上，把一小叢一小叢的栗子樹折了下來。我們連忙收集起來。

收集起來又怎麼辦呢？大家都知道，栗子的外殼長著針般的刺，像刺蝟一樣，按大人說的經驗，就是要將栗果身上的刺用火燒焦。於是，我們把採集到的果枝拖到放牛場的空地上，然後，大家又到山上採集枯樹枝及枯草，集中到放牛場的空地上，分成幾堆。

生火時，我們沒有現在用的火柴（那時有人稱為「洋火」），更沒有打火機，而是用火鐮火石，火鐮還是用丟棄的割禾鐮刀，截取六厘米左右的長度，用水晶石或花崗岩的小石當火石，或用瓷片也可。還用一張火媒紙捲成像鋼筆桿大一點的火媒紙綑，火媒紙如已經燒過，那燒焦的焦頭更容易著火。左手夾著火媒紙，手指緊握火石，右手用火鐮用力擦測火石，火石火星 冒起，火星射到火媒紙的焦頭上，用口裡的氣一吹，火媒紙就起火了。

就這樣，我們把幾個火堆都點著了。因為栗樹的樹枝和栗子都是新鮮的，要燒焦它們，要燒長一點的時間，半途還要不斷去拾枯枝和抓枯草補充燃料。

愉快的心情，接近成功的喜悅，同伴個個忘記了饑餓及疲勞，大家圍著火堆唱著老祖母教給的兒歌，如「十一月冬，十二月年，家家門口貼紅錢」等。不知燒了多久，終於把所有採集的栗子刺燒焦了，扒開火堆，取出整顆栗子，再將外面的外殼扒開，取出栗子，再用牙把硬殼敲開，一顆白嫩的栗子肉就呈現在眼前。一口嚼下去，鬆軟清甜，同伴們喜笑顏開地享受著戰利品。

享受一會以後，時間不早了，該回家了，於是大家先把火場上的火熄滅，把栗子集中起來，五個同伴，開始就分成五份。後來想起還有一個叫張鏡學的同伴，因為最近跌傷了腿沒有來參加採栗子，於是把戰利品分成六份，讓這位同伴和我們一起享受。而且這位同伴爬樹像猴子一樣靈活，這一次這棵栗果樹上頂端的栗子這次仍沒法採下來，另外那棵又高又大的栗子樹的栗子，還在等著我們去採呢。

我們已經有了第一次採栗的經驗，大家興致勃勃地又定下了再過幾天進行第二次採栗子的戰役，務必要取得比第一次更大的收穫。