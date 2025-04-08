北京陶然亭的蘆花。

我回北京探親，恰是深秋，去香山看了紅葉，雲蒸霞蔚，遍山盡染，大飽眼福。更沒想到的是，居然又見到了久違的蘆花。

我家在南城，距離家不遠有一個公園，出國前幾乎天天去公園晨練、慢跑、打太極拳；回國後忙於應酬，雖近在咫尺，卻一直沒顧上去。這天上午沒有應酬，用過早點以後來到公園，沿著環湖柳蔭路健步快走，景點都很熟悉，變化不大，但空氣清新，秋水寒煙，倒另有一番情趣。

走著走著，驀地看見前面湖畔近水處，有一叢叢一簇簇一人多高的植物，已經枯黃，頂部開著銀灰色的花，像羽毛，在初升陽光的照耀下熠熠生輝，閃爍著斑駁的光亮，樣子很像是蘆花，我出國之前是沒有的。

我迫不及待地走到近處一看，果然是蘆葦，在晨曦的暉光中隨著晨風搖搖曳曳，婆娑生姿，我驀地有一種走進自然，回歸自然，融入自然的感覺。

更使我激動和興奮的是，蘆葦叢中還停泊著一艘小船，這小船是員工清潔湖面用的。但我卻想起唐朝詩人司空曙的「江村即事」：「釣罷歸來不繫船，江村月落正堪眠。縱然一夜風吹去，只在蘆花淺水邊。」雖然現在不是江村月落，而是旭日初升；也不是釣罷歸來，而是正在晨練，但船卻是在蘆花淺水邊的。那份閒適、那份空靈、那份飄逸、那份浪漫情懷，卻與司空曙老先生是一樣的，這種感受的美妙，難以用文字表述。

最後一次見到蘆花是在五、六十年前，已經十分遙遠了。兒時我是在冀中平原一個相對偏僻的小村子度過的，那時剛解放，村子保持著樸拙的原生狀態。村子為正方形，四周有寨牆環護，寨牆外有寨溝，相當於護村河，從溝底到寨牆頂部有兩丈多高，寨溝裡常年有水，在我的記憶裡好像沒有乾涸過。

寨溝裡蘆葦叢生，春天，葦芽從淺水和沼澤中鑽出，尖尖的，像竹筍，恰是蘇軾說的「蔞蒿滿地蘆芽短」的狀態。到了夏天，長到一人多高，密不透風，其間有彎彎曲曲的小路，小夥伴們在裡面玩「打仗」、捉迷藏，鑽來鑽去，如入迷宮。

到秋天，葦葉變黃，頂端開滿蘆花，秋風吹來，滿塘蘆葦像波浪一樣隨風湧動，有節奏，有韻律，好像有人指揮。白天陽光一照，蘆花反射出白色亮光，閃閃爍爍。最美是有月亮的夜晚，蘆花在月光映照下白茫茫一片，朦朧迷離，亦真亦幻，彷彿進入童話世界，覺得隨時會有猙獰的妖怪或是美麗的仙女從中鑽出，使人生出許多幻想。

村裡的女孩兒都會織葦席，在我的心目中堂姊織得最好。堂姊當時已經是大姑娘了，人長得俊，粉撲撲的臉蛋兒，細長的黑眉毛，水靈靈的大眼睛，忽閃忽閃的，像是會說話，心靈手巧，說話輕聲細氣。堂哥割來葦子在水邊浸泡以後，堂姊用蔑刀劈成細細的葦篾子，就著月光編織。

秋夜天像水洗過一樣，月亮又圓又亮，恰如李白兒時呼作的「白玉盤」。月光下，堂姊顯得更漂亮了，十指尖尖，葦篾在手裡上下翻動，左彎右繞，把月光攪得斑駁閃爍。這景象長留在我腦海裡，歷久不忘，長大以後還寫了一首詩：「蓖刀／把昔日的夢／輕輕劈開；巧手／悄悄織進／心中的詩。」

白茸茸的蘆花，像彈過的棉絮，因此，還演繹出一個令人心酸的故事。記得一年正月，村裡演過一齣叫「鞭打蘆花」的戲，偏心繼母給她親生兒子穿的棉襖絮的是棉花，而給繼子穿的「棉襖」絮的卻是蘆花。外表看，絮棉花的倒顯得單薄，絮蘆花的反而顯得很厚實，但蘆花不保暖，凍得繼子瑟瑟發抖。

繼母對丈夫說繼子是裝的，是容不下她，故意挑撥她和丈夫的關係，丈夫不明真相，拿起鞭子鞭撻兒子。這一打不要緊，「棉襖」開綻，露出裡面的蘆花，父親這才知道原來娶的是個惡女人。當時在農村，後娘對繼子不好並不罕見，這個戲還是有「高台教化」作用的。

可以這樣說，家鄉的蘆葦是我兒時的玩伴，伴隨我長大，給過我快樂，開啟過我稚嫩的想像和幻想，時隔半個多世紀而不忘懷，這也是我見到淺水邊隨風搖曳的蘆花時驚喜激動的原因。

家鄉的蘆花，是我恆久的記憶。