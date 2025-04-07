小時候我有點傻，竟以為米湯是甜的。

老家在鄉下，那時煮飯用的都是爐罐，米倒下去後，加入合適的水，蓋上蓋子，把爐罐放上灶口，燒起大火來煮。等水燒得滾開，米煮得差不多爛了，提起爐罐側放，把蓋子掀開一點縫隙，裡面流出來的便是米湯了。米湯流得差不多後，再把爐罐蓋緊放到灶口，用小火慢慢煨。不一會兒，蓋子的縫隙裡冒出騰騰熱氣，淳厚的香味撲鼻而來，飯也就熟了。

留下的米湯，大都用來煮潲餵豬；那時生活困難，沒菜的時候，也把米湯用來淘飯。我至今記得第一次用米湯淘飯的情景，那是一個炎熱的夏天，吃午飯時，母親把一大缽米湯端到桌上，父親倒了些淘飯，說那樣好吃些。我原本不想用米湯淘飯，但桌上沒有什麼菜，於是倒了一些在碗裡。

把米湯和飯拌翻後，我試著扒了一口，沒想到飯竟然變甜了。我很是詫異：「怎麼飯變甜啦？」見我這個樣子，母親笑著說：「因為淘了米湯呀。」「米湯是甜的嗎？」我疑惑地問，母親「嗯」了一聲，接著說道：「米湯當然是甜的囉。」雖然母親這樣說，我還是有些不信，又看了看父親。父親沒說什麼，只是微笑，似乎肯定了母親的說法。如此看來，米湯真是甜的了，我也就相信了。

從那以後，只要母親端上米湯，我便搶著倒來淘飯，淘了甜甜的米湯，一碗飯幾口就吃完了，甚至根本不用吃什麼菜。

農村的孩子早當家，我也不例外。稍大一些後，父親和母親去外面幹活，我便在家幫著把飯煮熟，等著母親回家炒菜。有一次我把飯煮熟後，學著母親，盛了一大缽米湯，端到桌上用來淘飯。

讓我沒想到的是，我把米湯倒入碗裡和飯拌翻後，吃起來竟然是一樣清淡的。我不由納悶地說：「咦，這次倒了米湯，怎麼沒有一點兒甜味呀？」母親看了看我，笑呵呵地說：「傻孩子，沒有放糖，米湯怎麼會甜呢？」哦，原來米湯甜的，那是因為放了糖呀！我不由為自己的無知而感到有些羞赧。

雖然米湯不是甜的，但它清淡中含著米飯的香味，喝起來還是有點味道。母親還告訴我，米湯有益氣、潤肺、健脾、助消化的功效，要經常喝喝。我常喝米湯，因而脾胃很好。

米湯還有妙處。那時農村生活比較清苦，下飯主要是自家種的青菜、蘿蔔、茄子、辣椒等蔬菜，母親用上米湯，經常把這些時蔬變些花樣出來。如用米湯和著青菜葉打湯，吃起來滑溜溜的，十分爽口；把米湯和茄子或是豆角拌在一起，做成茄子糊和豆角糊，既是菜又是湯；甚至炒辣椒也放點米湯，使辣味減卻不少，更加好吃。因為有了米湯，我們的原本清苦的生活，也變得有滋有味了。

其實，不放糖的米湯也是甜的，不過那是多年以後我才體會到的。

剛參加工作時，吃的多是食堂，食堂都是蒸飯的，沒有米湯，自然難以喝到。成家以後，雖然自己做飯，但煮飯用的是電飯煲 ，一次性煮熟了，也沒有米湯可喝。即使回到鄉下，但隨著生活水平的提高，農村煮飯也多用電飯煲，還是沒有米湯的。即使有時用爐罐煮飯，生活水平提高了，米湯大都拿來餵豬，或是乾脆倒掉，誰還用來淘飯？因而從鄉下出來後，我就很少喝到米湯了。

雖然多年沒喝到米湯，但我對米湯總是難以忘懷。用電飯煲煮飯時，我特意多放點水，想漉點米湯喝，沒有經過灶火的熬煨，電飯煲裡出來的米湯寡淡寡淡的，沒有什麼味道，弄了幾次只好作罷。這些年來，因為應酬經常在外面吃，大魚大肉不斷，還要喝酒，肚子吃得脹脹的，很不舒服。我不由更加懷念當年的米湯，如能喝上幾口，清清腸胃，實在再好不過。

有一次回家，正好碰上停電，母親只好用爐罐煮飯。我趕緊對母親說，米湯不要倒掉，留點給我喝，母親卻說，有菜下飯，要米湯幹嘛？在我再三要求下，母親還是留起了一大缽。吃飯時，母親把米湯端到桌上，準備放點糖下去，說那樣好喝些。吃多了肥餚佳饌，我更喜歡清淡的味道，於是連忙對母親說，不用放糖，就這樣喝好。母親有些不解，不過還是由著我了。

我從大缽裡舀了一滿碗，吹掉碗面上的熱氣，輕輕啜了一口，清淡中溢著飯粒的純香，喝到肚裡特別清爽，於是，我接著吹掉熱氣，又喝了幾口。沒放糖的米湯確實有些清淡，但幾口之後我突然發現，透過這份清淡，嘴裡竟然泛起一份微微的甜味，這甜和糖不同，它來自米湯的樸實，來自米湯的天然，雖然輕微卻很綿長，不細細品味，很難感覺得到。

我想，如果不是這些年來，吃多了那些所謂美酒佳餚，恐怕也感覺不到米湯中這份細微的甜味。我愈喝愈有味，滿滿一大碗米湯，很快就見底了，於是又舀了一滿碗。

喝著清淡中溢著微甜的米湯，想到小時候用米湯淘飯的情景，我不由很是感慨。「菜根譚」云：「濃肥辛甘非真味，真味只是淡。」其實人生就如米湯，關鍵在於你能否在清淡中品出那份微甜來……