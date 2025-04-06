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我的兩位老外老師(下)

簡妮
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另一位男老師Patrica，我並不知道他來自非洲哪個國家，也未曾詢問過他的姓氏，因為事實上，我從未上過他的課。不過，在我自學Excel遇到難題時，常常向他請教，那時正值我在拉瓜地亞社區學院的第二學期。

第一學期在Gordon老師的課程上收穫頗多，於是我毫不猶豫地選修了她的兩門課：初級會計（下）和Excel。然而，開學沒多久，Gordon就因病無法上課，從此也未再回到拉瓜地亞社區學院授課，學校於是臨時安排了其他老師來代課。代Excel的老師是一位女性，但她顯然對Excel了解不多，感覺像是被迫上陣，課堂上她講得支離破碎，全班同學都聽得一頭霧水。無奈之下，我只能選擇自學。

美國的教材編排得非常好，只要用心鑽研，自己就能學會。因此，每當有空閒時間，我便會坐在會計系的實驗室，翻閱Excel教材，按照書中的步驟在電腦上一步步操作，一旦遇到難題，做不下去時，我就去請教Patrica。

Patrica身兼兩份工作，除了擔任講師外，還從早到晚在會計實驗室裡，負責電腦維護並輔導學生解決問題。每當我在Excel中遇到難題時，便會去實驗室中他的小隔間尋求幫助，只要他在，無論是在操作電腦還是在看書，他總是立刻放下手頭的事情，與我一起坐到電腦前，耐心地為我講解，幫助我順利解決問題。期末考試時，我的Excel成績獲得了A，這一切離不開Patrica的悉心指導。

後來，我在會計實驗室半工半讀，同時擔任同學輔導員（Peer Tutor），每天都能見到Patrica，並特別留意觀察他。高䠷的Patrica總是彎腰站在書桌前輔導學生，耐心得出奇，也讓我感動得無以復加。有些學生理解能力較弱，即使解釋了幾遍仍無法明白，Patrica便一次次不厭其煩地重新講解。

我特意觀察他的表情，卻從未在他臉上發現任何一絲不耐。他總是誠懇地、循循善誘地分析講解，直到學生露出恍然大悟的笑容。不僅如此，他對所有求助的學生都一視同仁，從不因耐心不足而提高嗓門或草草了事。作為曾經的教師，我深知這種耐心的可貴，這讓我對Patrica的尊敬更是油然而生。

那時，我租用學院的書包櫃就在會計實驗室門口的左側。不只一次，我蹲著在櫃內翻找書本時，就聽到一聲「簡妮」，回頭一看，是Patrica在向我打招呼。

畢業後，我報考市政府簿記職位時，曾打電話聯繫Patrica，向他借參考書，他二話不說便答應了，還囑咐我去取書，依舊是他那一貫的熱誠風格。

偶爾懷念起Patrica，我閉上眼睛，腦海中便浮現出當時的場景：蹲下翻書時聽到「簡妮」的叫聲，回頭看到Patrica那溫暖的笑容。只可惜，在現實生活中，我再也見不到他了。

他因牙痛吃藥，引發胃部不適，結果檢查時發現胃腸結合部的癌變，手術也未能挽回他的生命，無法進食的他，短短幾個月便離世了，年僅五十四歲。二十多年過去了，每當想起Patrica的離世，我的心依舊隱隱作痛。老師，願你在天上安息。(下)

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