十六歲的夏天，像是一場飄逸而自由的夢，飛過幽幽竹林和潺潺的流水。多年以後我從搖曳的竹影中醒來，依然記得那些無憂的笑聲和飛揚的秀髮。

那年高中暑假，命運女神對我微微一笑，我有幸去了一個神秘而獨特的地方：一座位於大山深處的軍工廠。我母親的好友曾阿姨是軍工廠的醫師，她歡迎我們全家去作客，父母工作皆忙，正好我放暑假可以自由前往。從重慶到大山中的軍工廠，每周都有好幾班車，是對廠區員工服務的，車上的人衣著乾淨而時尚，談吐不凡，見識和思想都走在時代的前沿。

在那個時代，重慶一些人帶著自以為是的城市傲慢，凡是山中之人都喚作「農灰兒」，嘲諷貶低之意不言而喻。而大山深處的軍工廠，雖然與世隔絕，卻自成一方富裕的天地。廠區就像一個獨立的王國，裡面有電影院 、食堂、商店、郵局、醫院、公園、游泳池……，凡是重慶有的，獨立王國都不缺。

廠區的生活井然有序，因為富足而安寧，時光在這裡流淌緩慢，是那種月照松林，清泉悠悠的安詳寧靜。生活在這的人們幸福而知足，眼睛總是洋溢著輕鬆的笑意，不急不躁地享受著緩慢的柴米油鹽。

曾阿姨的家在清幽寧靜的家屬區，周圍綠樹繁茂，花草明媚，與重慶的喧囂和繁忙不同，這裡青山綠水相依，風光如畫。我記得從家屬樓出來，走幾步就可以看見一條清亮的河水，河水像閃著光的綠色絲帶，蜿蜒繞過翠綠山巒。喜歡曾阿姨的家，處處溫馨明亮，一物一品，擺放得井井有條，清潔整齊，牆上的掛鐘、書桌上的雜誌，架子上的月月紅正在開花。

阿姨待人真誠熱情，輕言細語中浸透了她的溫和與包容。她的女兒小紅也繼承了她的善良和謙和，用真心擁抱我，以至於讓我忘記客人的身分，迅速將自己融入這個家。我在這個家瀟灑自在，想什麼時候起床就起床，晚上躺在床上看漫畫，絕對沒誰對我指手畫腳。我在重慶家總是被父母嚴加管教，作業是否完成？課餘讀的什麼書？又該去數學老師家補課了……，總之，事事都要被監視審查。好了，到了曾阿姨家，暫得自由，放任靈魂飛向藍天白雲。

曾阿姨心靈手巧，一日三餐的飯桌上總有可口的美食，香氣氤氳，在空氣流淌，忘不了那些翠綠鮮嫩的蔬菜，細滑爽口的豆腐和魚片。夏日午後，曾阿姨給我們端來綠豆湯，冰涼清甜，每一口都是滿足，每一口都是愛的喜悅。阿姨有時候忙不過來，會去食堂，軍工廠的食堂也絕對不會讓人失望，我記得色澤醬亮的燒白，肥而不膩，一口咬下去，滿嘴生香。那些味道，藏在舌尖，也藏在記憶，化成回望歲月溫暖的印記。

隔著三十多年的時光風雨，依然能回想起那些夏日的午後，陽光雖然熾熱，但樹影婆娑下有清涼，時光在這一刻因懷舊而變得緩慢而悠長。

我們吃飽喝足後去游泳，廠區的游泳池（見圖），池水清涼乾淨，一池花花綠綠的大人小孩，歡聲笑語在陽光下開花。晚上去電影院看電影，最新的片子，重慶有的，大山也不缺。在重慶看電影、去游泳要花錢，在山裡全是福利。

我記得有次看完電影，我和小紅，還有她的好姐妹陳姑娘和白姑娘，沒有走廠區的馬路回家，而是踏著河水逆行。那畫面想著都很美：夜色寧靜，月光如水溫柔了世界，河畔繁樹低垂，濃蔭婆娑，一群少女在水中暢言歡語，笑聲清脆如透明的音符，蕩漾在波光粼粼的水面上。(上)