去年暑假，我到底特律（Detroit）參觀了福特汽車公司用六年時間、耗資九億五千萬美元完成翻新的密西根中央火車總站。這座被遺棄多年的地標，像一部記述美國汽車城從輝煌走向衰落的史書。

Detroit這名字，原為法文，是海峽的意思，因為城旁有條長河，把兩大湖（Huron和Erie）聯通成海峽，故得此名。

火車總站從一九一三年開始使用，汽車業也從此興旺起來，直至二戰後五○年代初，達到了巔峰。在那數十年期間，很多歐洲人移民 來美，想到這世界汽車之都謀生，因為在汽車生產線上，不需學歷，也能賺到很好的薪酬。而大部分湧來底特律的移民，均由這座火車總站入城，所以該站又有美國中西部艾利斯島（Ellis Island）之稱。

第一次到底特律，是在七○年代末，我家從香港 移民到密西根州小鎮不久。當年底特律最出名的地標，是那座剛落成、樓高七十多層的復興中心，裡面有家大酒家，聽說是由香港藝人開辦的，我們在那裡飲了茶。

顧名思義，復興是底特律的希望，因為它早已從最高處滑落谷底，汽車廠多已搬離市中心，大量從南方來的黑人勞工變成失業漢，到處是充滿罪惡的貧民區。一九六七年發生的種族大動亂，又為底特律帶來沉重且長久的打擊。然後汽車市場的占有率逐漸被日本和歐洲車奪去，令美國失去汽車王國的地位，底特律更到了崩潰邊緣，「復興」的心願也變得遙遙無期。 念大學時，我曾在底特律愛迪生發電廠做暑期工，上班途中經過的大多店鋪，都是擺賣偷來的車輪蓋。爸爸也曾在市郊一家中國餐館打工，和媽媽租住唐人區一公寓，第一天媽媽站在門前等爸爸下班，即有位善心街坊跑來勸誡：「千萬不可獨自站在街上，太危險了。」之後還開了他屋旁的鐵閘，叫爸爸把汽車開進去，不好讓它泊在路邊，可見治安多麼惡劣。兩星期後，爸媽就決定搬回小鎮。

早在一九八八年，中央火車站已被廢棄，這座曾經代表底特律光輝歷史的地標，從此變成衰落的象徵。二○○九年，市政府決定把這「眼中釘」除掉，可惜沒有足夠資金，無法施工，數年後政府更宣布破產，便只好一直讓這座殘破的大樓醜陋地聳立在那兒。

最近我又有機會來到底特律，驚喜地發現，它的希臘城、小墨西哥和Dearborn區的小中東，有不少地道美味餐廳；聖誕節時Campus Martius的大聖誕樹和溜冰場，勝似紐約的洛克菲勒中心；幾支一流的職業球隊，如籃球的活塞、冰球的紅翼、棒球的老虎、美式足球的獅子等，都擁有大批熱情的粉絲和頂級的球場，今年獅子隊打進超級盃 八強，更令底特律人歡欣不已。還有市中心的酒吧和餐廳，常要排隊等候；河濱美麗的走廊和公園，也有許多人在憩息和嬉戲。看來福特汽車公司這次投巨資，將火車總站回復往昔光彩，真有可能為底特律創造奇蹟，讓火車站成為帶動底特律復興的火車頭。