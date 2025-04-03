在中國的上世紀六○年代，照相對於普通人而言，無疑是一種難以觸及的奢侈。我時常幻想，若能一年照一次相，該是多麼美好的事情，那樣我就能留下自己成長的每一個瞬間。然而，家境貧寒，我們四兄弟姊妹全靠父母辛勞養育，有時甚至要以抓蟲吃作為輔食來度日。若非小學畢業需要一張照片貼在畢業證書上，父母是斷然不會捨得花錢讓我去照一張「個照」的。

那天晚上，母親特意讓我穿上一件潔白的上衣，繫上那條被老師賦予特殊意義的紅領巾，據說它是用烈士的鮮血染成的。我們走了幾十分鐘的路，才來到那家照相館。拍照前，母親細心地為我擦乾額頭上的微汗，一絲不苟地幫我梳理頭髮，還教我如何舔濕嘴唇，讓照片中的我看起來更加滋潤。母親的細心與周到，讓我深深感受到了家的溫暖和母愛的偉大。

站在聚光燈下，我緊張得不知所措。攝影師似乎看穿了我的心思，他耐心地調整我的姿勢，引導我望向某個方向，避開那刺眼的燈光。他用輕鬆的話語逗我開心，就在我露出笑容的那一刻，他迅速按下了快門，將那一瞬間的美好永遠定格。

等待照片的日子是漫長的，我每天都期待著能夠早日看到自己的照片。終於，那天我拿到了照片，我仔細端詳著照片中的自己，頭端端正正，耳朵在兩邊平衡著臉蛋，雙眼有神地望著前方，臉上洋溢著天真幼稚和滿足的笑容，似乎是一個「小帥哥」。我驚訝地發現，照片中的自己竟然比鏡子中的自己還要好看。我深深體會到了攝影師的匠心獨運，他用心捕捉到了我最自然、最真實的一面。

我興高采烈地跑回家，把照片展示給父母和兄弟姊妹看，他們紛紛誇讚照片拍得好。我小心翼翼地將照片貼在畢業證書的預留位置，第二天帶到學校蓋上了鋼印（見圖）。

這張照片，伴隨著我走過了人生的風風雨雨。如今，我已經從那個十二、三歲的天真少年變成了年逾古稀的老人，頭髮已經黑白相間，歲月的皺紋在臉上刻下了深深的印記。然而，每當我看著這張照片時，心中都會湧起一種他人難以體會的感悟。

這張照片，不僅僅是我成長的一個紀錄，更是我與家人、與時代之間無法割捨的情感紐帶。它讓我回想起了那個物資匱乏但精神富足的年代，那個雖然貧窮但充滿愛的家；我想起了母親那無微不至的關懷和呵護，想起了攝影師那用心良苦的捕捉和定格。這張照片，是我生命的見證者，是我歷史的傳承者，是我無法忘懷的過去和現在。

在人生的黃昏時段，我更加珍惜這份寶貴的回憶，我知道，這張照片將永遠伴隨著我，成為我人生中最好的伴侶。它提醒著我，無論歲月如何流轉，無論生活如何變遷，我都要初心不變、童心未泯，這份純真和美好，是我生命中最寶貴的財富。