我家有一個白底藍邊的搪瓷臉盆（見圖），直徑三十六公分，潔白的顏色，盆沿一條藍邊，裡面的紅字格外醒目：徽州師專、畢業紀念、七七中文科。

臉盆默默地見證我的高校學習經歷：畢業徽州師專的七七屆中文科。一九七七年下半年，恢復高考 ，教育迎來春天，後有五百七十多萬青年參加高等教育考試。由於當時我已是公社半脫產幹部，又多年不看數理化，考試信心不足，後見報名的人多了，才倉促應考，故成績不理想，但還是被徽州師專錄取，於一九七八年四月進學校上課。

我班四十多個同學年齡相差甚遠，有一九六五年的高中畢業生，已經三十一、二歲，家裡有愛人和兩、三個孩子；最小的是應屆高中畢業生，還不滿十八周歲。大家都深知這成真的美夢來之不易，一個個毫無疑問地態度積極認真，學習文化知識如饑似渴。一九八○年一月畢業時，我們班上訂製了臉盆紀念品。

這臉盆也見證了我地高等教育的發展基礎。皖南徽州原來沒有高等學校，我們踏入原屯溪師範的校園時，校名還未批下來，曾掛靠安徽勞動大學和安徽師範大學，後正式命名為「徽州師範專科學校」。徽州地區改為黃山市之後，學校易名「黃山高等專科學校」，二○○二年升格為「黃山學院」，有十六個二級學院，為皖南地區唯一的全日制本科院校。

能成為「文革」後高校的第一屆學生，是幸運的。所以這個臉盆我一直保存著，確確實實發揮它的紀念作用；四十五後，它如同新的一樣。