盧溝曉月和劉秉忠墓(上)

劉秉忠墓碑亭全景。

趁探親回北京，去了一趟盧溝橋，目的是拍攝「盧溝曉月」的照片，為我寫的燕京八景中的「盧溝曉月」配圖。拍曉月必須凌晨日出前趕到，不然看到的只能是被日光吞蝕失去光輝和美感的病態殘月。到達後發現，要使曉月和盧溝橋同框還真不容易，必須抓到曉月在天空特定位置和角度，稍縱即逝。幸運的是我拍到了，但可惜曉月太小，不太理想。卻意外拍到了懸浮於宛平城樓飛簷翹角上的曉月，古城樓與曉月同框，彷彿歷史與神話、人間與天上神奇地結合在一起，頗有意趣。

天光大亮以後，曉月漸漸淡去，遊人開始多起來。盧溝橋飽經滄桑，歷史沉澱和人文內涵十分豐富，走入其中，如走進以古橋為載體的博物館。既然來了，自然要親自感受一番。

這一遊不要緊，有了「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫」的驚喜，發現了久覓而未得的劉秉忠墓。劉秉忠是我的歷史小說「忽必烈風雲傳」中的重要人物，知道他無疾圓寂於上都南屏山，葬於大都，但具體葬在什麼地方，卻沒有查到。沒想到今日一遊，意外在盧溝橋東端、乾隆親筆題寫的「盧溝曉月」御碑以北找到了。

劉秉忠名侃，僧人，法號子聰，為官以後忽必烈賜名秉忠，字仲晦，祖籍瑞州，後遷居邢州。史書說他幼聰慧，「風骨秀異，志氣英爽不羈」，「八歲入學，日誦數百言」。十七歲尚未弱冠，便為邢台節度使府令史，可謂少年得志，足見其才智過人。

劉秉忠生於亂世，雖少年為官，但小小令史使他仍有懷才不遇、壯志不得施展的苦悶，辭去官職進山修道，等待施展抱負的機會。先在天寧寺出家，後聞雲中（今內蒙古呼和浩一帶）南堂寺住持海雲法師佛法高深，學識淵博，便藉雲遊的機會去了雲中南堂寺，作了海雲法師的弟子。沒想到這次北行，卻改變了他一生的命運。

忽必烈的額吉（母親）唆魯禾托尼，是虔誠的佛教徒，經常去南堂寺燒香拜佛，聽海雲講經。唆魯禾托尼身為蒙古貴族，對海雲法師卻很敬重，禮遇有加，資助大量香火錢。俗話說知子莫如母，唆魯禾托尼知道兒子忽必烈胸懷大志，非常希望海雲法師能幫幫忽必烈。奈何海雲法師已將身心奉獻佛祖，不再染指塵世間事，他深知劉秉忠志比鴻鵠，有報效明主、救民濟世的宏大抱負，便把劉秉忠推薦給忽必烈。

這時的忽必烈，正在因為被蒙哥大 汗、自己的親哥哥懷疑，處境堪憂而苦惱徬徨，不知如何應對的時候，突然得到劉秉忠，如獲至寶。史書記載「秉忠於書無所不讀，尤邃『易』及邵氏『經世書』，至於天文、地理、律歷、三式六壬遁甲之屬，無不精通。論天下事如指掌。世祖大愛之。」有記載說忽必烈與劉秉忠閉門長談三天三夜。(上)