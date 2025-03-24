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藝無止境

葛樹聲
左起為王非忒、胡厥文及作者。
左起為王非忒、胡厥文及作者。

一九八三年底，報上看到北京提琴廠的戴洪祥，在西德的提琴製作比賽中，獲音質金獎，就迫不及待地想去北京拜訪戴先生，親眼見識那把琴，並親耳聽聽那把琴的聲音，於是，和合夥人王非忒商量。當時改革開放開始，允許私人辦企業，我們合作開辦了「聲立提琴製作研究社」。

臨行前，小王的朋友託我們探望他九十歲的老父，並帶一些東西，叫我們有問題可向他父親諮詢，說他解放前開辦一些工廠企業，有經驗。

在北京，我們先觀賞並試奏了金獎琴，接著依照地址，找到了朝內小街一條胡同裡有高圍牆的房子。我敲敲門，門上開了個小洞，見一雙眼睛朝我看了看，門就開了，我一看嚇一跳，怎麼是個背著槍的解放軍戰士呢？趕緊說：「對不起，敲錯了。」可他看了小王手裡的紙條說：「沒錯，就這兒，請進。」把我們帶進客廳。

一位留著大白鬍子的老人迎我們坐下，與我們侃侃而談，說起我是做提琴的，他居然還知道義大利有個製琴師叫斯特拉底瓦利的，當即揮毫寫下「藝無止境」四個大字，上款寫我的名字，下款胡厥文，送給我。

告別老人出來經過園子，見東一個西一個站著好幾個當兵的，我問一人：「怎麼有這麼多軍人啊？」 他答：「咱們一個班都是委員長的警衛員。」我又問：「什麼長啊？」「胡老是全國人大常委會副委員長，您不知道？」我這才恍然大悟。

我把這幾個字掛在牆上，時時提醒我做什麼都要精益求精，後來又跟我到了澳洲、義大利和美國。這些字已刻在我心裡了。

義大利 澳洲 解放軍

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