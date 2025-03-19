站在黑夜與黎明之間(下)

張班長坐在哨所內，背靠著牆壁，很快便沉入夢鄉，我則帶著步槍在哨所周圍巡視。半夜時分，四周格外寧靜，伴隨我的只有手表的滴答聲和自己的呼吸聲，我盼著一小時快些過去，好輪到我休息。

這時，遠處路的盡頭傳來吉普車的引擎聲，車頭的兩盞圓燈如幽靈般的眼睛，在黑暗中緩緩逼近，散發著微弱的黃光，將四周的影子拉得又長又詭異，讓原本寂靜的夜晚更添一分詭異。我立刻意識到，是師部「裝騎連」的查哨官來了，連忙跑去將張班長叫醒。

吉普車瞬間停下，揚起一陣塵土。車上架著一挺五零機槍，讓我不禁聯想到小時候看過的電視影集「沙漠之鼠」，那部影集描述二戰北非戰場上，一支美英聯軍的吉普車小組，專門執行對德軍的偵察與突擊任務；而眼前的場景，竟然與記憶中那些緊張刺激的畫面如此相似。

駕駛座旁坐著一位軍官，神情嚴肅，透著不容置疑的威嚴。後座的士兵背著一台「拐拐」（七七無線電通訊器），不時傳來師部的呼叫聲，催促著他們回報當前的位置。這種美製的野戰無線電在陸軍預備師並不常見，通常只有野戰師才會配備。

車門砰地一聲關上，上尉軍官矯健地跳下車。他的左臂上掛著一枚鮮黃色的臂章，上面醒目地寫著「查哨官」，手裡拿著一支強光手電筒，冷峻的目光在我們身上掃視了一圈，最後停在我和張班長的臉上。

「怎麼沒有問口令？今晚的口令是什麼？」軍官聲音低沉，卻帶著不容抗拒的壓迫感，簡單的問題，但是每個字都像在檢驗我們的軍紀與警覺。我挺直身體，回應道：「報告長官，口令是：阿福請喝咖啡。」嗯，今晚的夜哨口令（通關密語）不是強烈的政治意識，不像我昨晚在連上站安全士官哨，拿到的口令是嚴肅的「大忠大勇赴疆場」。

軍官又問到：「衛兵守則是什麼？」「報告長官，守則是：堅守崗位，不可失職……，」旁邊的張班長急忙接下去：「發現異常情況，立即上報。」軍官微微點頭，像是在評估我們的回答是否達標。他繼續發問：「如果有不明車輛試圖闖入，你們應該怎麼辦？」我答道：「報告！立即攔截，並用口令驗證；如對方無法確認身分，應立即警告射擊。」我的聲音清晰有力。

軍官沒有立即回應，而是將手電筒轉向哨所附近的地面，仔細檢查周圍的警戒狀態。半晌後，他凝視著睡眼惺鬆的張班長，此刻我才發現張班長的鋼盔都沒有戴正，盔帶也沒有扣上。他似乎察覺到張班長才剛睡醒，冷冷地說：「今晚好好打起精神，千萬不可在勤務中睡覺，不要讓任何陌生人混入營區，明天就是結訓典禮。」說完，他轉身對車上的士兵揮了揮手，示意他們準備離開。

我們注視著吉普車漸漸消失在黑暗中，心中總算鬆了一口氣，也感覺到我們真是幸運，若是兩人都睡著了，後果不堪設想。軍中的事可大可小，輕則坐禁閉，重則送軍法審判，那可有數不完的饅頭在等著。

成功嶺的夜哨，教會了我勇氣，也教會了我責任。那一夜，成為我軍旅生涯中最難忘的一刻。(下)