記得小學課本曾讀過，蔣公蔣介石從不間斷寫日。大概為了鼓勵莘莘學子養成有恆的好習慣，初中開始，我們就得寫周記，還規定用毛筆。那真是痛苦的差事，得忍受研墨的臭味，還要提防染到衣服或手上。在那個洗衣服只能靠南橋肥皂的時代，沒有去汙劑或漂白劑，制服一旦染汙，就得害父母破費另購了。

第一欄「一周大事」不難，只要抄抄報紙頭版標題即可，家裡沒訂報的同學，就到學校臨時借去抄一下。第二欄「讀書心得」就得費點心了，好在國文課本每篇文章都附有註解，選篇文章抄抄註解應可應付。第三欄「生活記要」就必須動動腦了，好在我筆頭快，通常寫看電影或文章的感想，還常博得了導師「文情並茂」的好評。

日換星移，大學畢業任教護校後，角色顛倒，換我批改周記了。記得當時聽讀高中的小表弟說：「學生生活這麼單調，光是上課，體育和活動課這麼少，整天坐在教室有什麼好寫？更何況寫了導師也沒在看。」我馬上反駁：「我可是每本都認真看喔。」

因為護校學生規定住校，新生想家之情溢於紙上，我總會在評語欄提筆安慰一番。其他如跟同學發生誤會、學習有困難、家庭出現難處、實習的甘苦等，我都會引經據典，逐一開導，同時自省：我如此勸學生，豈不更該反求諸己嗎？

有道是「師者，傳道、授業、解惑也」，如果學生問題複雜，我的評語意猶未盡時，我會利用下課時間，或者課後時間個別約談，耐心傾聽後，再予以勸導。講起來，會選擇做白衣天使的學生，通常都很有同情心，願意照顧人，性情也隨和，所以一般都能聞過則喜，從善如流。

現在回想，周記用毛筆書寫，可以訓練手部穩定，加強細部協調度，活化大腦，抒壓放鬆，為生活增添風雅，「靜心」也「淨心」。

這次返台，參觀一個學生坐落在高雄愛河畔的二十八樓豪宅，她和老公各自的書房，面窗俯瞰高雄夜景的書桌上，放著宣紙和筆墨，晚上睡不著時，起來揮毫一番，還有催眠作用。

美國的老人中心 也有書法社，愛寫毛筆字的耆老，彼此切磋琢磨，過年還寫春聯義賣，利己利人。看來想培養「老趣」的耆老，寫毛筆字也是一個不錯的選擇。