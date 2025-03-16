無論哪裡，大凡有點歷史的地方，總會有那麼幾樣吃食值得讓人回味。陝南漢中雖說現今只是個五線小城，但自秦以來已存在有兩千多年了，能擺得上檯面的煙火美食自然也少不了。

因地處南北交匯之處，在飲食習慣和文化上也融合了南北地域的諸多特點，比如雖然地屬陝西，但人們大多偏好川味美食；糧食產物以稻米為主，各樣的麵食卻隨處可見。漢中人的「嘴刁」是出了名的，這個「刁」字體現出當地人對飲食味道的挑剔。五味調和是漢中餐飲的一大特點，不像有的地方人們口味純粹的偏酸、偏甜或偏辣，漢中人講究的是各種調料的共同參與和均衡，讓口感更加的豐富和多樣。

在漢中老巷子裡的早餐鋪子裡，有一樣被當地人稱作「鍋貼」的麵食小吃頗受歡迎，此「鍋貼」並非其他地方那種油煎帶餡的傳統鍋貼，在漢中也俗稱它為「鍋邊油花子」。這種口感酥軟香脆的早點深受許多漢中人的寵幸，深巷老街裡叫得上名的幾家鍋貼店門前，時常排著一長溜的隊，去晚了就真還沒有，人家一般只在早晨十點之前售賣，每天也就那麼幾鍋，賣完了後面的人想吃，明早得來早點兒。

漢中的鍋貼之所以又叫「鍋邊油花子」，顧名思義，與它的製作方式息息相關。這製作鍋貼的麵料十分的講究，這是區分口感和味道好壞的關鍵之處。店家師傅先將揉好的麵揪成小糰，在麵糰上抹上事先用肉末、蔥薑末、香油、鹽、花椒等配製而成的油酥餡料，然後揉成十釐米左右的條狀在案板上一一擺好。

一口油黑的大鐵鍋架在柴火灶上，鐵鍋正中間倒扣著一個頂小底大的帶著諸多小孔的排氣陶盆。師傅將定型好的條狀麵料四個一組貼在鍋邊，在鍋底加上適量的油和水，將鍋蓋蓋嚴實，經過一定時間的油煎水蒸，一鍋熱騰騰金黃香脆的漢中鍋貼，便油汪汪地呈現在食客們的眼前。

漢中鍋貼有軟硬之分，牙口結實的喜吃這焦黃脆香硬鍋貼，牙口稀鬆的就挑那軟糯柔香的軟鍋貼，但無論軟硬，一口咬下這剛出鍋香氣四溢的熱鍋貼，就瞬間把你烙進這煙火氣滿滿的漢中清晨裡。

過往年代，蒸煎漢中鍋貼的油一般用的都是豬油，而今人們的生活品質提升了，大家注重健康飲食，怕吃出高膽固醇，店家就順應潮流改成用菜籽油了。所以你在漢中城老巷子裡看見賣鍋貼的店鋪，都會掛著一個上面寫著「清油鍋貼」的牌子。

漢中鍋貼雖屬於早餐小吃，但由來很有些年頭了。據說明清年代漢中城南的漢江能通航到長江，城南的漢江碼頭上便常聚著許多的搬運苦工，船到人忙，這些人吃飯就沒正點。有心的餐飲店家就琢磨出這鍋貼，專供碼頭上的苦工吃，因這鍋貼麵食葷做有油有鹽，頂餓耐饑，放在鍋邊時常熱火著，人隨到隨吃；而且還便於攜帶，忙了用紙一包拿上就走，不灑湯湯水水；關鍵價格還便宜公道，能解決碼頭工人的餐食之憂，於是大受歡迎。如今城南的航運碼頭早已湮滅在歷史的風塵裡，但好吃的鍋貼卻保留了下來，成了漢中名小吃的標籤之一。

漢中人無論走到哪裡，心裡總還惦著這一口鍋貼。有一句話說得好：「最好的美食，永遠在故鄉的早餐攤上。」在燈火闌珊處，驀然回首，那一縷誘人的煙火氣，總能勾起你對故鄉的思念。