移民美國的奇特經歷(上)

我和老伴從來沒有出過國，這次卻要飄洋過海，飛越半個地球去美利堅合眾國，和定居在那裡的兒子、媳婦、孫子團聚，共享天倫。

兒子是美國公民 ，給我們辦了親屬移民簽證 。在美國辦妥了一切相關手續後，就通知我們去廣州美國領事館辦理簽證，時間定在某月某日。

按照流程，先到指定醫院作必要的身體檢查，幾個科目順利過關，老伴卻在「胸透」這一環節卡了殼，查出了肺部有「疑點」。雖然「疑點」不能和確診畫等號，但也是心頭一個「結」。醫師告知，為了進一步確診，要到另一個醫療點去複查。一連三個早晨，老伴準時去咳痰取樣，每一次臉都掙得通紅。

複查結果要等到兩個以後，我心情非常焦慮，無可奈何，只有默然承受。老伴約好的簽證日期，也暫時取消。

我如約到美國領事館去簽證面談，把所需材料從窗口遞進去，接收的是一位年輕的女性官員，她和我互致問好，確認了我的姓名之後，就低首審閱文件的每個章節。完了，就擇出了一本，雙手遞到我的面前，纖細的手指翻開一頁，對著我認真地說：「這份材料不規範，回去補充修改一下，交上來。」說完，手臂揚了揚，指示我到隔壁去面簽。

她的系列動作連貫俐落，聲音清脆靈動，普通話標準純淨，工作一絲不苟，給我留下了很深的印象。

簽證官為我錄指紋，問了有關的問題，我都如實回答，知道的回答知道，不知道的回答不知道。當問到兒子的英文名字時，我無言以對。他要我再想想，再想想，再想也想不出來。無奈，他從桌邊抽出一張滿是英文的紙，用圓珠筆在背面打了兩個小紅勾，就遞給了我，特別吩咐道：「回去把背面仔細看看。」就這樣，我的第一次面簽結束了。

走出領事館，我十分納悶，一路思索著簽證官的囑咐和補充材料的遞交，怎麼交？我迷茫了。這美國領事館的大門不是隨隨便便進的。

送走了六十個白天和黑夜，領事館給老伴發來了通知，通知她準時去辦理簽證事宜，順便去定點醫院拿回複查結果。看來，領事館早就獲得了複查信息，排除了老伴的「疑難雜症」。老伴喜出望外，真是柳暗花明，峰迴路轉。

女兒陪著老伴去面簽。老伴不識字，又年過古稀，過安檢的時候，被一員工擋著，言說八十歲才允許陪同。員工責任心極強，腦袋倒也靈活，她把兩人領到外面，說：「請在這等二十分鐘，讓我給領導請示一下。」二十分鐘像兩個鐘頭一樣漫長，老伴的心提到了嗓子眼，緊張得像等待一場審判。

員工原原本本地把實際現狀匯報了一遍，大約一刻鐘左右上面來了電話，十分肯定地說：「讓她們過。」老伴如釋重負，心裡說，世上還是好人多。

面簽的窗口排著隊，老伴的前邊還有一個人，一個油光粉面的小伙子，滔滔不絕地用英語和簽證官交流，說得眉飛色舞。片刻，他垂頭喪氣地離開了，顯然沒有通過。老伴的心裡就像有十五個吊桶打水，七上八下，撲通個不停。

簽證官是個美國白人，中年女性，慈眉善目，中文普通話很地道。女兒和老伴與她打過招呼問好，她就喜形於色地作了回應，隨即，提出了幾個簡單的問題，老伴都如實地作了回答。

簽證官嘴角綻露出了笑意，伸出大拇指，帶點激動的聲音說：「我給你過，通過。」一股熱流撲面而來，衝擊得兩個人差點跳起來。(上)