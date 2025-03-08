家族中的閃耀珍珠(下)

仲英一家都懷有深厚的愛國情懷。那些年，中華少棒隊屢屢在國際賽事中為國爭光，每當少棒賽事在距離費城 約三小時車程的賓州 威廉斯波特（Williamsport）舉行時，仲英都會暫時關閉餐館，帶著全家老少驅車前往，親臨現場為中華隊加油助威。

一路上，大家興奮地討論著球隊的戰術與選手的表現，車裡播放著激昂的歌曲，彷彿把對家鄉的思念與驕傲寄託在每一場比賽中。抵達球場後，仲英揮舞著小國旗，與其他僑胞一同為少棒健兒吶喊助陣，滿懷熱忱的身影至今仍深刻烙印在我的記憶裡。

多年後，在仲英六十歲的壽宴上，我有幸見到許多來自四面八方的親朋好友，熱鬧非凡。席間，我驚喜地發現有好幾位來賓竟是畢業於中華民國 陸軍官校第二十八期的校友，他們神采奕奕、談吐不凡，席間聊起當年的軍旅往事，氣氛熱烈又充滿懷舊的情感。

原來，仲英年輕時結識了不少陸官二十八期的同學，這些友誼延續至今，大家始終保持著深厚的聯繫。特別有趣的是，因為當年這些陸官同學常常到仲英家中作客，與仲英的母親也建立了深厚的情誼，久而久之，大家親切地稱呼我岳母為「二十八期之母」，這個稱號不僅是對她親切熱情的肯定，更是一種跨越時空的友誼見證。在壽宴上，這些老友們舉杯祝賀，笑談當年趣事，洋溢著溫暖與感動，彷彿將我們帶回到那段充滿青春與熱血的年代。

一九八○年代，仲英與她的一群賓州好友計畫了一場精采的西部之旅，決定先飛往猶他州，隨後，我和太太仲梅開車陪他們遊覽美麗的「黃石國家公園」。西部的壯麗景色與美東大不相同，那片遼闊的草原與雄偉的山脈讓人心曠神怡。

我們一路上駕車，快樂地唱著西部鄉村歌曲，仲英最愛的就是John Denver的經典歌曲「Take Me Home, Country Roads」，她總是情不自禁地輕聲哼唱，彷彿與大自然的風景融為一體。我們在沿途的美景中停下來，拍下了無數的照片，這些回憶成為了我們一生中最珍貴的時光。

二○○八年五月，太太仲梅精心安排了一次全家大聚會，她的兄弟姊妹四家人從世界各地飛到鹽湖城集合，這次旅行，成為了我們一家人心中永遠難忘的美好回憶。來自加拿大多倫多、美東費城以及舊金山灣區的親戚，紛紛聚集在我們的家中，然後我們按照仲梅的安排，開始了為期六天的南猶他之旅，每一天都充滿了笑聲和歡樂。

我清楚記得，我們在一家小禮品店裡逛了好久，仲英挑選了不少精美的印第安陶器、手工藝品和珠寶。她的眼光獨特，總能發現那些獨一無二的藝術品，店家則為她精心包裝並寄送，讓她將這些珍貴的紀念品帶回家中。

二○一○年，我和太太仲梅、大姨子仲英，以及仲英的丈夫一同前往上海、南京和揚州旅行。仲英從小在上海生活，對這座城市有著深厚的感情，至今仍能說一口流利的上海話。她的才華無窮，除了能夠輕鬆哼唱揚州小調，還常常以一種輕鬆自如的態度與我們分享她的故事。

在南京的中山陵旅行中，儘管仲英的膝蓋不太好，她依然忍住了疼痛，和我們一起攀爬上山。那一刻，我深深佩服她那份堅韌不拔的勇氣和毅力，這一幕也讓我更加明白，仲英的一生正是這樣一個不畏困難、永不言敗的縮影。她總是勇敢地面對人生中的每一個挑戰，從不輕言放棄，這份精神深深影響了我們每一個人。

仲英的一生，既見證了家族的成長，也串聯起無數珍貴的友誼與回憶。她不僅是家中的精神支柱，更是眾人心中難以取代的溫暖存在。這些點滴故事，猶如珍珠般閃亮，串聯成我心中最難以忘懷的記憶長河。(下)