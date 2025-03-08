家族中的閃耀珍珠(下)
仲英一家都懷有深厚的愛國情懷。那些年，中華少棒隊屢屢在國際賽事中為國爭光，每當少棒賽事在距離費城約三小時車程的賓州威廉斯波特（Williamsport）舉行時，仲英都會暫時關閉餐館，帶著全家老少驅車前往，親臨現場為中華隊加油助威。
一路上，大家興奮地討論著球隊的戰術與選手的表現，車裡播放著激昂的歌曲，彷彿把對家鄉的思念與驕傲寄託在每一場比賽中。抵達球場後，仲英揮舞著小國旗，與其他僑胞一同為少棒健兒吶喊助陣，滿懷熱忱的身影至今仍深刻烙印在我的記憶裡。
多年後，在仲英六十歲的壽宴上，我有幸見到許多來自四面八方的親朋好友，熱鬧非凡。席間，我驚喜地發現有好幾位來賓竟是畢業於中華民國陸軍官校第二十八期的校友，他們神采奕奕、談吐不凡，席間聊起當年的軍旅往事，氣氛熱烈又充滿懷舊的情感。
原來，仲英年輕時結識了不少陸官二十八期的同學，這些友誼延續至今，大家始終保持著深厚的聯繫。特別有趣的是，因為當年這些陸官同學常常到仲英家中作客，與仲英的母親也建立了深厚的情誼，久而久之，大家親切地稱呼我岳母為「二十八期之母」，這個稱號不僅是對她親切熱情的肯定，更是一種跨越時空的友誼見證。在壽宴上，這些老友們舉杯祝賀，笑談當年趣事，洋溢著溫暖與感動，彷彿將我們帶回到那段充滿青春與熱血的年代。
一九八○年代，仲英與她的一群賓州好友計畫了一場精采的西部之旅，決定先飛往猶他州，隨後，我和太太仲梅開車陪他們遊覽美麗的「黃石國家公園」。西部的壯麗景色與美東大不相同，那片遼闊的草原與雄偉的山脈讓人心曠神怡。
我們一路上駕車，快樂地唱著西部鄉村歌曲，仲英最愛的就是John Denver的經典歌曲「Take Me Home, Country Roads」，她總是情不自禁地輕聲哼唱，彷彿與大自然的風景融為一體。我們在沿途的美景中停下來，拍下了無數的照片，這些回憶成為了我們一生中最珍貴的時光。
二○○八年五月，太太仲梅精心安排了一次全家大聚會，她的兄弟姊妹四家人從世界各地飛到鹽湖城集合，這次旅行，成為了我們一家人心中永遠難忘的美好回憶。來自加拿大多倫多、美東費城以及舊金山灣區的親戚，紛紛聚集在我們的家中，然後我們按照仲梅的安排，開始了為期六天的南猶他之旅，每一天都充滿了笑聲和歡樂。
我清楚記得，我們在一家小禮品店裡逛了好久，仲英挑選了不少精美的印第安陶器、手工藝品和珠寶。她的眼光獨特，總能發現那些獨一無二的藝術品，店家則為她精心包裝並寄送，讓她將這些珍貴的紀念品帶回家中。
二○一○年，我和太太仲梅、大姨子仲英，以及仲英的丈夫一同前往上海、南京和揚州旅行。仲英從小在上海生活，對這座城市有著深厚的感情，至今仍能說一口流利的上海話。她的才華無窮，除了能夠輕鬆哼唱揚州小調，還常常以一種輕鬆自如的態度與我們分享她的故事。
在南京的中山陵旅行中，儘管仲英的膝蓋不太好，她依然忍住了疼痛，和我們一起攀爬上山。那一刻，我深深佩服她那份堅韌不拔的勇氣和毅力，這一幕也讓我更加明白，仲英的一生正是這樣一個不畏困難、永不言敗的縮影。她總是勇敢地面對人生中的每一個挑戰，從不輕言放棄，這份精神深深影響了我們每一個人。
仲英的一生，既見證了家族的成長，也串聯起無數珍貴的友誼與回憶。她不僅是家中的精神支柱，更是眾人心中難以取代的溫暖存在。這些點滴故事，猶如珍珠般閃亮，串聯成我心中最難以忘懷的記憶長河。(下)
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