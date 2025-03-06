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學做提琴的歷程(上)

葛樹聲
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一九七二年初，想想上調無望，前途渺茫，也思念故鄉親人，就索性回上海探親過春節。這時在上海，感覺氣氛大變，許多年輕人，包括我的親戚朋友，都在自己學習文化和學習演奏樂器。每天一早，我住的景華新邨弄堂裡，飄溢著從不同人家傳出的陣陣樂聲，有鋼琴聲、小提琴聲、大提琴聲，還有嘹亮的小號聲。

在一個朋友家裡，他常用電唱機播放一些唱片和我分享，每次總要先把門窗都關緊了，他告訴我：「現在這些西洋音樂都被禁止，甚至連『梁祝』等一些中國樂曲也被禁止了，我們只能偷偷聽。」這些音樂在我心中引起不少共鳴， 不知什麼原因，最能觸動我心弦的是提琴的聲音，當聽到有些特別美妙的旋律，會使我感動到無法控制住自己的眼淚。

如此強大的感染力，使我也有了學習的念頭。一開始我買了幾本書自學，後經朋友介紹，跟唐新明老師學習，當他知道我是在雲南農村插隊的知青後，每周免費給我上一小時課。當年從農村回到上海的知青，如同被社會拋棄的無業遊民，他能如此對待，實在太難得了，我心存感恩無以言表。練習提琴似乎也是一劑良藥，很多時候把我的失落感、負面情緒統統趕走了。

那時我哥哥在跟楊建華學琴。有一天楊老師帶來一本書「小提琴的結構及其製作」，說我有木工基礎，要不要試試自己做一把琴，聲音可能比買的好。這本由王大和編譯的書，使我得到很大的啟發。按照書裡介紹的方法，經過幾個月的努力，到一九七二年八月，我製作成了第一把小提琴，經一些朋友和老師試奏後，都說音色比那些便宜琴好太多了。這使我信心大增，也算是給了自己二十歲生日一件美好的禮物。

在襄陽公園打太極拳結識的簡貽孫老先生，那時已八十多歲了，給過我不少寶貴的指導，他可能是最早在上海開設提琴廠的中國人。同時，我也研讀了一些有關提琴製作的書籍。

在尋找到一些較大的木料後，我試製成了第一把大提琴。當時自製的東西不能自銷， 只能拿到淮海路國營舊貨商店寄售，除去佣金，拿到了五百五十元，聽說是樂器櫃檯的老吳請教了上海音樂學院的譚教授估出的價值。一個星期不到，我就收到了取款通知。當年五百多元可不是小數目，很多人一年的薪水也不到這個數字。

可那段時間，居民委員會的人三日兩頭來敲門，催我快回農村去抓革命促生產了，真是不勝其擾，我只好帶著自製的小提琴和樂譜以及一些課本書籍等，回到了雲南光坡生產隊。(上)

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