一九七七年，是我在中學教書的第二個年頭。這一年的十月，政府決定恢復已停辦多年的高考 （大學招生考試），我在江西插隊務農的哥哥參加了「文革」後舉行的第一次高考，考上了上海第一醫學院。錄取通知書是在一九七八年春節 前發出的，我哥從江西發電報回來報喜。父親收到喜訊後非常高興，並問我想不想也參加高考？他知道我有些顧慮，所以就說，「你自己決定吧。」

我很想再去大學讀書，但也確實有顧慮。我哥是文革前讀完三年初中的，讀的還是上海市第五十一中學，能考進這所市重點中學的都是學習上的尖子，所以他們有實力在高考賽場上競爭。但我不同，我是在文革時期上的中學，基本沒有讀什麼書，參加高考沒有那個能力和信心。

文革後第一次高考，從發布通知到舉行考試中間只隔了一個多月，我哥基本沒怎麼複習功課就上陣了，而我是不可能像他那樣，沒有做任何準備就去參加高考的。幸好距離下一次高考，也就是一九七八年夏季的考試還有半年時間。

望著父親期待的眼神，我決定拚一把。這也是我能夠再度上大學的最後的機會，因為按照規定，考生的年齡不得超過二十五歲，這正是我當時的年齡，過了這個村，就沒有這個店。

我是在中文系培訓過的，結業後在中學教語文課，所以我覺得報考文科的把握更大。那時報考文科無需參加物理和化學考試，而這正是我掌握知識方面的短板，可以避開。

但無論報考文科還是理科，數學都是考試科目，這也是我的弱項。父親特意為我請了他的小同鄉，在上海某大廠任職的原中山大學高材生為我補習數學，從因式分解這最基本的內容學起。在這六個月的時間內，我把大部分時間用在補習數學上，但數學考試我考了五十分還不到，沒有及格。好在對於文科考生，數學分數只是做參考的。

在文科高考的六個項目中，我的語文、政治、歷史、地理都考得不錯，都是八、九十分。語文不用說，我在中學是教這個的。其他三項之所以取得好成績，是因為我在中學這個非常有利的環境工作，我們中學的政治、歷史、地理老師聽說我要參加高考，都向我伸出援助之手。他們可都是幫助學生參加高考的專家，知道哪些知識要點和重點是需要掌握的，這可以幫我在複習中少走很多彎路，節省我寶貴的時間。他們個個還都是猜題高手，考完後我發現，不少題目他們都猜中了。

還有一個考試科目是英語，這個讓很多像我這樣的大齡考生都發怵的項目，我卻不怕，考了六十幾分，過了及格線。這多虧了我有一個留學歸來的父親，我回城後，他一直教我學英語，很多基本知識都已掌握，這確實讓我受益匪淺。後來在大學裡，經過幾輪英語水平測試，我得以免修英語課，靠的也是之前打下的基礎和後來自己不間斷地加強自學。我們班裡只有我一個人不用上英語課，這是後話。

上海師範學院（這時已和華東師範大學分開，後更名為上海師範大學）外語系曾要我參加英語口語測試，但最終我是被中文系錄取的。去報到的那天，我見到以前上培訓班時認識的部分老師和領導，他們都記得我。一位參加招生的老師說：「在考生名錄中見到你的名字，我們很高興，歡迎你重新回來讀書。」從此開啟了我第二次上大學的歷程，畢業後留校任教，讀研究所，以及出國留學，都是在此基礎上，一步一步走過來的。(下)